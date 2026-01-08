Atlético: el cuarto enemigo íntimo y una pesadilla copera del Dépor

Los jugadores del Deportivo se lamentan ante un gol del Atlético en la última visita de los madrileños a Riazor, en noviembre de 2017 Javier Alborés

El Deportivo guarda una relación de amor-odio con el Atlético de Madrid, el cuarto rival al que más veces se ha enfrentado en competición oficial a lo largo de la historia y que ha dado más disgustos que alegrías a la afición blanquiazul.

El conjunto colchonero se le ha atragantado a la escuadra herculina la mayoría de las veces que ambos equipos se han cruzado en el camino. 106 partidos oficiales han disputado coruñeses y madrileños, con un balance de 54 victorias rojiblancas, 26 empates y 26 triunfos para el bloque deportivista. Una batalla que arrancó en diciembre de 1930, cuando el equipo colchonero se denominaba Athletic de Madrid, y que se mantuvo a lo largo de la historia, posteriormente con el nombre de Atlético Aviación y finalmente con la nomenclatura actual, Atlético de Madrid, hasta abril de 2018, cuando ambas escuadras se vieron las caras por última vez en el Metropolitano en un duelo de Primera División.

Muro infranqueable

El balance es aún más negativo, si analizamos los enfrentamientos en la Copa del Rey. De hecho, el Atlético es una auténtica bestia negra para el Dépor en el torneo del KO, un obstáculo hasta ahora insalvable en las cinco eliminatorias coperas que han protagonizado, todas ellas a doble partido. Será la primera vez que blanquiazules y rojiblancos se enfrenten a partido único en la Copa.

El primer pulso en el torneo del KO se produjo también en los octavos de final de la temporada 1941-42. Ambas escuadras militaban en Primera División. Los rojiblancos, entrenados por Ricardo Zamora y bajo el nombre de Atlético Aviación, llegaban de eliminar al Salamanca, mientras que el Deportivo, dirigido por Celso Mariño, había tumbado a la Cultural Leonesa en la ronda anterior. Los colchoneros se llevaron aquella eliminatoria gracias al triunfo de la ida en Madrid (2-0) y el 0-0 en A Coruña.

Fue el primer capítulo de la pesadilla copera de los blanquiazules frente al Atlético, ante los que no solo no han superado ninguna de las cinco eliminatorias que han jugado, sino que no han ganado ni uno de los diez partidos.

Ambas escuadras se cruzaron de nuevo en la Copa en la campaña 1984-85, también en octavos de final, con los herculinos en Segunda y los madrileños en la élite. Los deportivistas aguantaron el pulso en la ida en Riazor (1-1), gracias a un gol del argentino Carlos Brizzola. Pero en la vuelta, los colchoneros, dirigidos por Luis Aragonés, impusieron su superior categoría ante los de Arsenio Iglesias (5-2). José Luis y Traba anotaron las dianas blanquiazules, pero el artillero del encuentro fue el mexicano Hugo Sánchez, que aquel curso se proclamó pichichi de Primera con 19 goles.

Dos semifinales en las que se apagó el sueño

El tercer enfrentamiento copero entre el Dépor y el Atleti se produjo siete años después, en junio de 1992. Ambas escuadras protagonizaron una de las dos semifinales. La otra enfrentó al Sporting y al Real Madrid, que arrolló para clasificarse para la final. El otro billete fue para el Atlético de Luis Aragonés, que tumbó a los herculinos con goles de Manolo y Schuster en el Vicente Calderón (2-0) y un 0-0 en Riazor. El cuadro rojiblanco se llevó aquella Copa al vencer al Real Madrid en la final (2-0).

De nuevo en semifinales se midieron el Deportivo y el Atlético la siguiente vez que se cruzaron en el torneo del KO, en la temporada 1998-99. La eliminatoria venía precedida del doble empate a un gol que habían protagonizado ambas escuadras en los partidos de Primera División. José Mari y Djalminha marcaron en el Vicente Calderón, mientras que en Riazor, Valerón adelantó al equipo madrileño en el primer tiempo y Pauleta igualó el duelo en el minuto 78. El duelo copero, sin embargo, otra vez tuvo color rojiblanco. La ida, en el Calderón, se saldó con un 0-0 que convertía al Dépor en favorito de cara a la vuelta, que se resolvió en Riazor. Pero el equipo de Javier Irureta se vio sorprendido por la escuadra de Radomir Antic, gracias a un gol del italiano Michele Serena.

El último pulso copero se dio hace 22 años, en enero de 2004, en octavos. Gregorio Manzano e Irureta se sentaron en los banquillos de dos escuadras que igualaron tanto en el Calderón (0-0), como en Riazor (1-1) —dianas de Tristán y Paunovic—, pero el valor doble de los goles fuera de casa dio el pase a cuartos al Atlético.

Ocho citas en Segunda División

Además de esos choques en el torneo del KO, deportivistas y atléticos se han enfrentado en 96 ocasiones en la Liga. Las ocho primeras tuvieron lugar en Segunda División, cuando el cuadro colchonero se denominaba Athletic de Madrid. Esparza fue el héroe del primer pulso liguero entre blanquiazules y rojiblancos. El mediocampista asturiano marcó un doblete en la manita del Dépor en Riazor (5-2) el 28 de diciembre de 1930. El atlético Cuestita también anotó dos dianas.

En la temporada 1931-32, los herculinos volvieron a golear (3-0), en esta ocasión, con el sevillano Francisco León como bigoleador, mientras que el otro tanto fue obra de Diz.

Fueron los dos únicos triunfos de los deportivistas en los choques en Segunda, que se completaron con dos empates y cuatro derrotas.

88 duelos en la máxima categoría

Las 88 siguientes citas ligueras se desarrollaron en la máxima categoría del fútbol español. En las diez primeras, el nombre de los madrileños fue Atlético Aviación, mientras que en las 78 restantes ya lució su nomenclatura actual.

Ambas escuadras coincidieron por primera vez en la élite durante la campaña 1941-42. Los blanquiazules arrancaron un 0-0 en Vallecas, donde se jugó el duelo de la primera vuelta, y ganaron en Riazor (2-0) con goles de Caballero y Guimerans.

Hay que retroceder casi dos décadas para encontrarse con la última victoria deportivista ante el Atleti. Fue en Riazor el 21 de noviembre de 2009 (2-1). A los dos minutos de partido, el ‘Kun’ Agüero adelantó a los rojiblancos, dirigidos por Quique Sánchez Flores, pero el cuadro blanquiazul, entrenado por Miguel Ángel Lotina, dio la vuelta al marcador con una diana de Colotto en el 21 y un tanto de Andrés Guardado, de penalti, en el minuto 96.

Andrés Guardado celebra el 2-1 en el estadio coruñés en noviembre de 2009 en el último triunfo del Dépor ante el Atlético Archivo DXT Campeón

Desde entonces, se produjeron trece enfrentamientos más —todos en Primera—, con un balance nefasto para los intereses del Deportivo. Tres empates y diez triunfos de la escuadra colchonera.

Una de las escenas más icónicas se produjo en el partido en A Coruña en marzo de 2017. El duelo finalizó 1-1, pero pasó al recuerdo por el choque de cabezas entre Álex Bergantiños y Fernando Torres en una pugna aérea que derivó en la retirada del delantero rojiblanco en camilla, inconsciente.

Se midieron por última vez en la temporada 2017-18, la última en la que el Dépor compitió en Primera División. Aquel curso, el cuadro coruñés perdió ambos partidos, 0-1 en Riazor y 1-0 en el Metropolitano.

Fran y Makaay

Dos nombres propios sobresalen por parte del cuadro coruñés en los enfrentamientos entre el conjunto coruñés y el Atlético. El capitán del mejor Deportivo de la historia, Fran, y el holandés Roy Makaay.

El de Carreira es el futbolista que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul, con 700 partidos oficiales, y también el que en más ocasiones portó la elástica del Dépor contra el cuadro colchonero. 25 encuentros ante el Atleti disputó Fran, quién saboreó la victoria en ocho encuentros y registró doce empates y cinco derrotas. Además, marcó un gol al abrir el marcador en el 5-1 en Riazor en la sexta jornada de la Liga 2003-04.

Esa manita y el 5-1, también en Riazor en Primera División en la campaña 1952-53, fueron las mayores goleadas del Dépor frente al Atlético.

Por el contrario, las derrotas más abultadas se produjeron en sendos 6-0 en diciembre de 1956 y diciembre de 2012.

Si Fran es quien ha defendido más veces la camiseta del Dépor ante el Atlético, Makaay es quien le ha hecho más goles. Siete de las nueve dianas que el holandés materializó frente al cuadro rojiblanco fueron como deportivista.

Manuel Pablo, defendido por el exblanquiazul Filipe Luis en el choque en el Metropolitano (2-0) en diciembre de 2010 Archivo DXT Campeón

El Teresa Herrera

Coruñeses y madrileños se han enfrentado seis veces en el Teresa Herrera.

En 1981, el Atlético venció en semifinales (0-3). Los herculinos devolvieron el golpe en 1998, también en las semis (2-0).

El Dépor levantó el trofeo en 2004 y 2008 en sendas finales frente a los colchoneros, por 3-1 y 2-1, respectivamente.

Los dos últimos pulsos, a partido único, cayeron del lado rojiblanco en los penaltis: 1-1 (4-3) en la final de 2009 y 2-2 (4-3) en la de 2012.