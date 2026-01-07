Villares, ambicioso: "El Atlético lleva muchos años fuerte, pero no se lo pondremos fácil: queremos pasar"

Villares, tras el sorteo RCD

Diego Villares fue la primera voz del Deportivo que valoró el cruce de octavos de final de Copa del Rey, en el que el azar ha emparejado a la entidad coruñesa con el Atlético de Madrid. "Es un buen equipo, sin duda. Si juega la Supercopa… El Atlético lleva siendo durante los últimos años un equipo muy fuerte a nivel nacional, pero no se lo pondremos nada fácil. Queremos seguir en Copa" recalcó el capitán.

La intervención de Villares formó parte de la retransmisión del sorteo. El mediocentro de Vilalba fue uno de los protagonistas de las conexiones en directo de la RFEF, que conectó también con el Albacete Balompié a través de Raúl Lizoain.

El Atlético de Madrid, rival del Deportivo en octavos de Copa en Riazor Más información

Desde Abegondo, Villares quiso darle trascendencia a la Copa del Rey, pero recalcó que el equipo herculino no debe pensar demasiado en el encuentro copero hasta que juegue en el Gran Canaria. "Lo dejaremos para la semana que viene. Esta semana, el sábado, tenemos un partido importante contra Las Palmas", apuntó.

Más allá del cruce del Deportivo, el Racing de Santander será el rival del Barcelona; el Albacete se medirá al Real Madrid y la Cultural jugará contra el cuarto equipo de Supercopa: el Athletic Club. Mientras, el quinto equipo de Segunda clasificado tuvo relativa suerte. El Burgos se quedó sin un rival presente en Arabia esta semana, pero a cambio el bombo le deparó el Valencia.