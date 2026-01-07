La enfermería del Dépor se vacía: Escudero y Ximo Navarro, a punto

Sergio Escudero, durante un entrenamiento Patricia G. Fraga

Buenas noticias en la enfermería del Deportivo. Sergio Escudero completó un entrenamiento sin limitación alguna tres meses después de su lesión y fue la principal novedad en la sesión de este miércoles en Abegondo.

A mediados del mes de octubre, en el partido frente al Racing de Santander en El Sardinero, el lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo derecho, lo que le tuvo alejado de los terrenos de juego un trimestre.

Esta mañana trabajó con total normalidad con el resto de sus compañeros y, junto a Ximo Navarro que se encuentra en la recta final de su recuperación, todos los jugadores de la primera plantilla trabajaron sobre el césped de la Ciudad Deportiva.

"Estoy contento de cómo está yendo todo. Estoy en la recta final. A ver si puedo completar la semana como esta, que me he sentido bien, y puedo estar cerca de poder viajar", afirmó el andaluz en la previa del duelo ante el Cádiz del pasado domingo.

El Deportivo visitará a Las Palmas este sábado a las 18.30 horas, con una sensible baja en defensa debido a la ausencia de Miguel Loureiro, que cumplirá sanción tras ver la quinta amarilla en el encuentro ante los gaditanos.