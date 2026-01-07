El Deportivo ya afronta el mercado de invierno sin necesidades: "A día de hoy, la idea es mantenernos como estamos"

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, compareció en Abegondo en la mañana de este miércoles para presentar a Adrià Altimira. Al margen de hablar sobre el catalán, el dirigente repasó la actualidad del equipo con el mercado de invierno abierto.

¿Habrá más fichajes? “El mercado está abierto y la exigencia es máxima. Atentos a todo lo que pueda mejorarnos y ayudarnos en cualquier posición. Es cierto que la plantilla está compensada y cubierta. Siempre intentas mejorar lo que tenemos. ¿Posiciones? Con Alti y Álvaro estamos cubiertos”.

Salidas. “A día de hoy, ninguna. La competencia es alta y han ido teniendo fases. Ahora está Stoichkov jugando bien. Son decisiones que tiene que tomar el entrenador. Hay posiciones en las que tenemos dos o tres opciones y es el entrenador quien tiene que tomar".

Posible llegada de Riki ya pagando o mejor esperar. “Son situaciones que se van avanzando durante el mercado. Como dices, Riki termina contrato al final de esta temporada y ya se puede hacer frente a una negociación de cara a la temporada que viene. Es una situación de un jugador que, por supuesto, analizamos. Como la de otros muchos. Son circunstancias que se van viendo en el día a día. Como digo, la plantilla está muy bien compensada para afrontar cualquier situación, cualquier lesión, cualquier dibujo... Hay jugadores que están jugando menos y que en un momento puedan estar a disgusto y quieran salir. Entonces habrá que recomponer. A día de hoy la idea es mantenernos como estamos, pero quedan 25 días de mercado y estamos abiertos a intentar mejorar. Si aparece alguna situación , por supuesto iremos al mercado".

Bachmann. “Es una situación en la que el jugador quiere salir por temas personales. No depende ahora mismo del Dépor ni del propio jugador. Está teniendo opciones y se están valorando para ver si de una forma conjunta se puede llegar a buen puerto. La situación nos obligaba a protegernos y se dio una situación de mercado. Tuvo una lesión en el lateral externo y se recuperó perfectamente. El otro día tuvo un pequeño golpe y se retiró, pero no hay problema físico. No es un problema de eso. Cuando hablamos de que hay varias partes, una es Watford”.

Cristian Herrera. “Como sabéis, es el único que con Rubén y Eric no han sido titulares en liga. Es un jugador de club, de equipo, de vestuario. No para de entrenar. Es un ejemplo para muchos compañeros. Por supuesto que he hablado con él. Yo no lo he abierto la puerta a que salga. No le hemos dicho que puede marcharse, pero es cierto que es una situación contractual que puede pasar que valore otras opciones que puedan llegarle. Veremos si sucede dentro del mercado. Para nosotros es muy importante dentro del grupo y aporta mucho aunque el domingo no juegue”.

Renovación de Parreño. "Estamos en constantes conversaciones. En negociaciones".

Valoración del nivel del equipo. “Sabéis la dificultad que tiene esta categoría. Hemos tenido un mes de ganar cinco seguidos y ahora no estamos consiguiendo lo que queremos, con mejores y peores partidos. En el último fuimos en muchos momentos superiores y no pudimos concretar ese buen juego en más ocasiones. El míster está en constante evolución para poder sacar más rendimiento. Sabemos la calidad de la plantilla que hay”.