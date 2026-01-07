Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Así quedan todos los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey

La eliminatoria se disputará entre el 13 y el 15 de enero

Esther Durán
07/01/2026 14:07
El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey a único partido, que se disputarán los próximos 13, 14 y 15 de enero.

En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.

Partidos de octavos de final:

Deportivo — Atlético de Madrid

Racing de Santander-Barcelona

Albacete-Real Madrid

Cultural Leonesa-Athletic Club

Burgos-Valencia

Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

Alavés-Rayo Vallecano.

