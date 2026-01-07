Así quedan todos los emparejamientos de los octavos de la Copa del Rey

Un instante del sorteo de los octavos de la Copa del Rey EFE

El Real Madrid se enfrentará al Albacete, el Barcelona jugará contra el Racing de Santander y el Atlético de Madrid se medirá al Deportivo de La Coruña, los tres de Primera División como visitantes, en los octavos de final de la Copa del Rey a único partido, que se disputarán los próximos 13, 14 y 15 de enero.

En los otros cinco emparejamientos, el Athletic Club visitará a la Cultural Leonesa, el Valencia se desplazará a Burgos, el Betis recibirá al Elche, la Real Sociedad jugará en su casa contra Osasuna y el Alavés se medirá en su campo con el Rayo Vallecano.

Partidos de octavos de final:

Deportivo — Atlético de Madrid

Racing de Santander-Barcelona

Albacete-Real Madrid

Cultural Leonesa-Athletic Club

Burgos-Valencia

Betis-Elche

Real Sociedad-Osasuna

Alavés-Rayo Vallecano.