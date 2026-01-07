Alfredo Santaelena: "Se me puso la piel de gallina al ver mis goles en las finales de Copa"

Alfredo Santaelena se encuentra en búsqueda de un banquillo ARCHIVO DXT

Un obrero del fútbol que tuvo el privilegio de anotar goles históricos en sendas finales de Copa del Rey con Atlético de Madrid y Deportivo. Alfredo Santaelena (Madrid, 1967) emparejó en el sorteo de ayer a los dos clubes de su vida en octavos de final del torneo del KO.

Asegura que el favoritismo le corresponde, lógicamente al conjunto colchonero, pero no descarta ni mucho menos la sorpresa la próxima semana en Riazor.

Con tres entorchados coperos en su currículum vitae, de los que fue protagonista directo en dos ocasiones con tantos en la final, Alfredo disfrutará al máximo de una eliminatoria con claras connotaciones personales especiales. Es más, asegura que ya está planificando el desplazamiento a casa de su amigo Nando para presenciar in situ el choque de Riazor.

¿Qué es de su vida?

Ahora mismo me encuentro esperando una oportunidad para encontrar un banquillo; desde la temporada pasada no tengo equipo y estas fechas son de mucho movimiento de entrenadores. Me gustaría quedarme en España pero nunca se sabe, depende de la propuesta y del proyecto deportivo de cada equipo.

El deportivismo se ha llevado una inmensa alegría al verle en el sorteo de Copa.

A mí también me ha hecho una gran ilusión que el Deportivo esté presente en los octavos de final de Copa y también que pueda ascender a Primera la próxima temporada. Ese creo que debe ser el objetivo real del equipo este año. Me llamaron de la Federación para hacer el sorteo y he sido protagonista de una eliminatoria especial porque estuve en los dos equipos, a los que quiero mucho.

Son los dos clubes de su vida. Ya es casualidad...

Sí, justo antes del sorteo lo estábamos comentando con Sabas, Claudio... cuando asignaron las posiciones en el sorteo y me tocaron los dos de la Supercopa dije que íbamos a sacar el Dépor-Atlético y así fue. Creo que es un partido muy bonito.

¿Quién es para usted favorito?

Creo que es un partido en el que puede pasar cualquier cosa y esperemos ver un gran partido y que gane el mejor. A priori es favorito el Atlético de Madrid por plantilla y presupuesto, es superior al Deportivo, pero al Atlético fuera de casa le cuesta, ha tenido muchos problemas esta temporada, sobre todo al inicio. Puede ocurrir cualquier cosa. Antonio Hidalgo seguro que preparará el partido con muchas ganas. A partido único los equipos no se pueden relajar. El Atleti está muy seguro en casa pero a domicilio no tanto.

¿Cómo está viendo al Deportivo este curso?

Tuvo unos meses de estar realmente bien, muy sólido y esa seriedad le llevó a estar primero en la clasificación; el otro día volvió a pinchar y se demostró algo irregular pero lo más importante es no alejarse mucho de los puestos de cabeza porque resta mucha temporada.

¿Piensa que tendrá opciones de ascenso directo?

Es verdad que el Racing de Santander está muy fuerte pero el Deportivo es quinto. Debe superar el bache, este año va a subir a Primera División, estoy convencido.

¿Cree que Antonio Hidalgo confiará en la serie A del club o continuará con los menos habituales?

Eso es una cuestión del míster, lo que quiera reservar a la gente de cara a la Liga. Son partidos importantes para los clubes y muchas veces como entrenador tampoco sabes cómo manejar estas situaciones. Si pones a los suplentes pueden ofrecer un rendimiento excepcional también. El técnico Hidalgo debe sopesar los pros y los contras. Está claro que Yeremay y Mella son jugadores muy relevantes, como también lo es Villares en el centro del campo. Son jugadores que te pueden aportar en ese partido pero no soy partidario de pensar solo en un encuentro sino también en los de Liga. Lo perfecto sería que el entrenador encontrase el once ideal para competir sin desgastarse demasiado. El partido ante el Atlético de Madrid es una cita muy bonita, atractiva, y estoy seguro de que Antonio Hidalgo lo hará fenomenal.

¿Quién le gustaría que pasase a cuartos?

Sinceramente tengo el corazón muy dividido porque, como sabéis, soy atlético, pero el Deportivo es como si fuese mi primer equipo. Le tengo muchísimo cariño a los coruñeses.

Fuiste decisivo en la Copa del Rey con goles en las finales para ambos...

Sí, tuve mucha suerte de hacer dos goles para hacer primero campeón al Atlético de Madrid y posteriormente al Deportivo. Fue el primer título que ganó el fútbol gallego y para mí personalmente es un orgullo incomparable. Ahora me llena de satisfacción verlos juntos en la Copa. En el sorteo se me puso la piel de gallina al ver mis goles en las finales de Copa. Es normal porque son momentos vividos muy bonitos, han sido goles que quedaron para la historia. El que ganó está claro que fue el equipo pero a mí siempre me quedará la alegría de haber aportado los goles. Tuve la suerte y el privilegio de haber entrado en la historia del Deportivo con un campeonato de Copa y en la del Atlético de Madrid con dos. También logré varias Supercopas y todos los títulos que gané lo hice en el Santiago Bernabéu. Me dijeron que muy pocos jugadores han logrado lo que pude conseguir yo, siendo un tipo humilde en el mundo del fútbol, representa un gran orgullo que se acuerden de mí.

Riazor lucirá a buen seguro un ambiente formidable...

Riazor siempre es Riazor, es un campo de los que marcan la diferencia, no solo en Segunda sino también en Primera. Es un campo que aprieta de lo lindo y la afición deportivista se encuentra más que ilusionada con la Copa del Rey. Sabemos que es difícil pero en la vida hay que intentarlo, tener confianza, y se puede si se hacen las cosas bien. Es una eliminatoria muy abierta porque el Deportivo en su campo va a hacerse fuerte seguro y el Atlético fuera ha demostrado que le cuesta bastante. Pese a todo para mí repito que el favoritismo le corresponde al Atlético con mucha diferencia.

¿Le dará tiempo a desplazarse a Riazor para asistir a la contienda?

Pues lo más seguro es que sí, es un partido excepcional para verlo y para vivirlo. Tengo muchos amigos en A Coruña y trataré de encontrarme con todos ellos durante esta escapada de la semana que viene.

¿Alguno en especial?

Tengo muchos pero seguro que llamaré a Nandito y me abrirá las puertas de su casa, como siempre. Seguro que lo pasamos de maravilla recordando viejos tiempos y viendo un partido que será seguro un espectáculo.