El Atlético de Madrid, rival del Deportivo en octavos de Copa en Riazor

Fernando Torres, rematando ante Albentosa en uno de los últimos precedentes del Deportivo contra el Atlético de Madrid EFE

El Atlético de Madrid será el rival del Deportivo en los octavos de final de Copa del Rey. El cuadro colchonero era uno de los equipos de Supercopa de España que podía emparejarse con el Dépor. Y aunque la entidad coruñesa no tenía la seguridad de cruzarse sí o sí con uno de estos cuatro conjuntos exentos de las primeras rondas, finalmente el sorteo celebrado este miércoles en Las Rozas le ha agraciado con uno de los ‘platos fuertes’ del bombo. Alfredo Santaelena, jugador de ambos equipos, fue el encargado de sacar las bolas de los dos conjuntos.

La eliminatoria, a partido único, se disputará en Riazor en día y hora todavía por definir, aunque dentro de la franja entre el martes 13 y el jueves 15 de enero.

El conjunto colchonero tiene en su horizonte más cercano la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí. De hecho, la evolución de esta competición apunta a ser clave para determinar cuándo se disputará la eliminatoria entre el Deportivo y el Atleti.

El equipo dirigido por Diego Pablo Simeone juega este jueves, 8 de enero, las semifinales de la Supercopa contra el Real Madrid. De superar la ronda, tendrá comprometido también el domingo 11, día en el que se disputa la final contra el ganador del Barcelona-Athletic Club. Y, por lo tanto, se cerraría la posibilidad de jugar el martes 13.

Un balance poco favorable

Sea cuando sea el cruce, el Deportivo jugará contra el cuarto rival al que más veces se ha medido a lo largo de sus casi 120 años de historia. Entre liga (en Primera y Segunda) y Copa del Rey, ambos clubes se han enfrentado en 106 ocasiones, con un balance claramente favorable para el conjunto madrileño, que se ha emparejado con el Dépor bajo el nombre de Atlético Aviación, Athletic de Madrid y el actual, Atlético de Madrid. La entidad herculina ha ganado 26 duelos y empatado otros 26. El resto de partidos, 54, figuran como derrotas.

10 partidos de esos duelos han sido en Copa, todos ellos correspondientes a eliminatorias a doble partido. El Dépor no ha ganado ninguno algo que, por lo tanto, le lleva a no saber lo que es pasar un cruce contra el conjunto colchonero.

El balance histórico es de 4 derrotas y 6 empates. Las dos últimas igualadas se dieron en la eliminatoria de octavos de final de la temporada 2003-04, en la que el Dépor de Irureta empató 0-0 en el Vicente Calderón el 6 de enero del 2004.

La vuelta, nueve días después, finalizó 1-1 en Riazor. Paunovic adelantó al equipo de Gregorio Manzano y Tristán empató a escasos minutos de que se cumpliese el tiempo reglamentario. Como por aquel entonces los goles fuera de casa valían doble, el Atleti fue el equipo que accedió a cuartos.

El último triunfo del Deportivo ante el Atlético data de la temporada 2009-10. Fue en jornada 11 de liga. El equipo dirigido por Lotina venció 2-1 en Riazor. Clave para derrotar al equipo que posteriormente ganó la Copa de la UEFA fue un tanto de Guardado desde el punto de penalti, en el minuto 96. Previamente, Colotto había igualado la diana inicial de Kun Agüero.

Desde aquel encuentro ambos equipos se han medido en 13 partidos más. En 10 de ellos, la entidad madrileña resultó ganadora, aunque en A Coruña no ha vencido por más de un gol de diferencia desde el 0-3 de la 2007-08. El último choque entre Dépor y Atleti data de la temporada 2017-18, en la que el conjunto madrileño ganó los dos partidos de liga por 0-1 y 1-0. En la vuelta, celebrada en el Metropolitano, un gol de penalti de Kevin Gameiro hizo la diferencia,

El tercero de España

En la actualidad, el Atlético de Madrid es cuarto en la Liga EA Sports y en Copa del Rey viene de ganar al Atlético Baleares por 2-3, con doblete de Griezmann y un tanto de Raspadori. En Champions, el equipo del Cholo ha logrado llegar al cambio de año en el top-8 de la fase de liga, después de encadenar tres victorias consecutivas.

Adquirido hace bien poco por el fondo estadounidense Apollo Global Management, los ‘indios’ son actualmente el tercer equipo en la clasificación histórica de Primera División. También son terceros en cuanto a títulos de liga, con 11. El último de ellos lo lograron en 2021.

Mientras, en Copa del Rey, además del Barcelona y el Real Madrid, el Athletic Club se sitúa por delante en palmarés. El Atleti suma 10 títulos en 19 finales, aunque no gana el torneo desde el 2013.