Los cuatro equipos de Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, tienen un 80% de opciones de medirse al Dépor en la Copa DXT

Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Atlético de Madrid, los cuatro clubes con más títulos del fútbol español, son los rivales que más opciones tienen de cruzarse con el Dépor (80%) en los octavos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebrará hoy (13.00 horas) en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Una eliminatoria contra cualquiera de ellos permitiría revivir en Riazor un duelo histórico el 13, 14 o 15 de enero, cuando se celebrará la cita.

Dieciséis escuadras —once de Primera División y cinco de Segunda— estarán presentes en la cuarta ronda de la competición copera, divididas en tres bombos. El primero lo integran los cuatro equipos que disputarán la Supercopa de España a partir de esta tarde en Arabia Saudí: Barcelona, Real Madrid, Athletic y Atlético de Madrid. En el segundo bombo se encuentran los siete conjuntos restantes de Primera División que se han clasificado para los octavos: Valencia, Real Sociedad, Betis, Osasuna, Alavés, Elche y Rayo Vallecano, que ayer cerró la lista de 16 clasificados al batir a un Granada (1-3) ante el que comenzó perdiendo.

En el tercero figuran los cinco bloques de Segunda División que aún se mantienen vivos en el torneo del KO: Deportivo, Racing de Santander, Albacete, Burgos y Cultural Leonesa. La principal novedad de este sorteo, respecto a temporadas anteriores, es precisamente que los cuatro clubes que disputan la Supercopa están en un bombo distinto y que se cruzarán con uno de los equipos de Segunda. De ahí que el Dépor tenga ese alto porcentaje de probabilidades de cruzarse con uno de ellos.

El conjunto de la categoría de plata restante quedará emparejado con otro Primera División. De esta forma, el resto de escuadras del primer escalón se cruzarán entre ellas en los octavos de final. Una eliminatoria con cualquiera de los cuatro grandes no solo permitiría recordar aquellos duelos de la era dorada de la entidad deportivista, sino también recuperar unos clásicos que superan el centenar de enfrentamientos.

Vigente campeón

105 veces en competición oficial se ha enfrentado el Deportivo al Barcelona, actual campeón de la Liga, de la Copa y que lidera el torneo de la regularidad con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo, el Real Madrid. Deportivo y Barça no se ven las caras en compromiso oficial desde la temporada 2017-18 en Primera División, en la que los blanquiazules acabaron perdiendo la categoría. La última visita de los azulgranas a A Coruña concluyó con victoria visitante por 2-4, en un choque correspondiente a la jornada 35 del campeonato liguero; un resultado que proclamó campeón al Barcelona y que envió de modo matemático a los herculinos a la categoría de plata.

Para dar cuenta del último triunfo coruñés ante el equipo culé hay que remontarse a la campaña 2016-17, en la que los herculinos sellaron una victoria (2-1), con dianas a cargo de Joselu y Álex Bergantiños, mientras que el tanto azulgrana fue obra de Luis Suárez. El Barcelona es el ‘rey de Copas’ con 32 títulos. El internacional español Lamine Yamal lidera una plantilla plagada de estrellas como Raphinha, Pedri, Lewandowski, Ferran Torres o Marcus Rashford.

El más laureado

Nueve años hace que el Real Madrid no pisa Riazor. El club español con más títulos y que ha levantado la Copa en 20 ocasiones, pero al que el equipo herculino le arrebató un trofeo copero, en marzo de 2002, en el célebre Centenariazo. Merengues y blanquiazules coincidieron por última vez durante la campaña 2017-18. El Dépor abrió aquel curso el 20 de agosto de 2017 en Riazor, precisamente ante los blancos, entonces entrenados por Zinedine Zidane. El Madrid venció 0-3 y marcaron Kroos, Casemiro y Bale. La vuelta, en el Bernabéu, fue de infausto recuerdo para los coruñeses, que perdieron 7-1. Adrián marcó el tanto del honor, en una goleada que firmaron los dobletes de Cristiano Ronaldo, Bale y Nacho y una diana de Modric.

103 duelos ha protagonizado el Dépor frente a un adversario que estuvo 18 temporadas seguidas sin ganar en Riazor y que no llega en su mejor momento, con dudas en torno a la figura de Xabi Alonso, cuyo puesto lleva semanas en entredicho, y con bajas como la de Mbappé. Un partido complicado para los blanquiazules, pese a todo, pero atractivo y en el que, independientemente de la hora, hará que Riazor registre una gran entrada. Un estadio herculino que no hace mucho era siempre un quebradero de cabeza para el Real Madrid. El Dépor espera ahora rememorar sus noches más célebres, cuando le sacaba los colores al conjunto blanco.

El tercer eterno

Dépor y Athletic Club no se miden desde el 14 de abril de 2018, en San Mamés, en un duelo de Primera que se saldó con un triunfo blanquiazul (2-3). Fue el último de los 104 partidos que han disputado ambas escuadras y el duodécimo en el torneo del KO. El equipo vasco es, junto con el Madrid y el Barça, uno de los tres clubes que siempre han competido en Primera. Ha ganado la Liga en ocho ocasiones y es el segundo equipo con más Copas del Rey.

Será la séptima eliminatoria copera entre bilbaínos y coruñeses, con claro color rojiblanco. Los cinco primeros duelos se los llevó el Athletic. El último fue en los cuartos de final de la campaña 1994-95, en la que los blanquiazules terminaron conquistando la primera Copa del Rey de su historia. Aquel curso, el Dépor goleó en Riazor (3-0) en la ida, con dianas de Bebeto, Donato y Manjarín, y empataron en San Mamés en la vuelta (0-0). El Athletic vive una de sus mejores épocas, de la mano de Ernesto Valverde y liderado en el campo por los hermanos Iñaki y Nico Williams. Los ‘leones’ volvieron a reinar en su competición fetiche hace dos temporadas, compiten en la Champions y pelean por una plaza europea en la Liga.

El cuarto enemigo

El Atlético es el cuarto rival al que más veces se ha medido el Dépor. 106 duelos, con un balance claramente favorable para el conjunto madrileño, que se ha emparejado con el Dépor bajo el nombre de Atlético Aviación, Athletic de Madrid y el actual, Atlético de Madrid. La entidad herculina ha ganado 26 duelos y empatado otros 26. Los otros 54 figuran como derrotas. Han disputado cinco eliminatorias coperas, siempre con éxito rojiblanco. El último choque entre Dépor y Atleti data de la temporada 2017-18, en la que el conjunto madrileño ganó los dos partidos de liga por 0-1 y 1-0. En la actualidad, el Atlético de Madrid es cuarto clasificado en la Liga y en Copa del Rey viene de ganar al Atlético Baleares por 2-3, con doblete de Griezmann y un tanto de Raspadori. En Champions, el equipo del Cholo ha logrado llegar al cambio de año en el top-8 de la fase de liga, después de encadenar tres victorias consecutivas.