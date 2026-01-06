Más de 13.000 socios ya han confirmado su asistencia al partido de Copa del Rey

Aficionados del Dépor en el partido ante el Mallorca Carlota Blanco

El Deportivo anunció este lunes día 5 que los socios que quisiesen acudir a Riazor para disfrutar del encuentro correspondiente a los octavos de final de Copa del Rey, deberían de confirmar su asistencia. En caso de no hacerlo, la entidad herculina liberaría su asiento.

El rival y fecha se conocerán este miércoles 7 a partir de las 13.00 horas, cuando se realizará el sorteo de la ronda, y de momento el club ha confirmado que más de 13.000 socios han indicado que estarán presentes en la cita, independientemente del horario de la misma.

Los abonados tienen hasta este viernes 9 de enero a las 17.00 horas para confirmarlo. Una medida que ha generado disparidad de opiniones por parte de los abonados, muchos en contra de tener que confirmar su asistencia sin conocer el horario de la cita copera. Solo están exentas las personas con abono de mayores de 65 años y los Socios de Oro.

Desde el club insisten en que se trata de una medida que busca llenar Riazor de cara a una cita copera en la que hay un 80% de posibilidades de que le toque un rival de la Supercopa: Barcelona, Real Madrid, Athletic Club o Atlético de Madrid. Ponen como ejemplo que, en el último partido como locales ante el Cádiz no había entradas de público a la venta, a pesar de que la asistencia fue inferior a 24.000 (23.453 según datos facilitados por el Deportivo). Es decir, alrededor de 9.000 asientos de socios se quedaron vacíos. Con el objetivo de que el mayor número de abonados puedan disfrutar de esta ronda copera en Riazor nace esta iniciativa. En el anterior choque, contra el Mallorca, 17.873 seguidores estuvieron presentes, en un partido que se disputó el martes 16 a las 19 horas, un horario complicado para aquellos socios que trabajasen de tarde. Si, como parecen indicar los números les toca un rival de Supercopa, es probable que el horario sea nocturno y las confirmaciones, ya de por sí altas, se dispararán.