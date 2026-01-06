Mulattieri, en el banquillo durante el partido contra el Cádiz Quintana

“Intento poner a los jugadores que están en mejor momento y que puedan hacer lo que yo demando. ‘Mula’ nos dio mucho al principio y ahora no participa, como le pasa a otros compañeros”. Antonio Hidalgo zanjó de manera concisa la pregunta sobre el motivo del ostracismo del delantero italiano, que se volvió a quedar sin minutos el pasado domingo, en el empate ante el Cádiz (2-2).

Fue su quinta vez en este curso, tras los duelos ante Albacete, Zaragoza y Cultural Leonesa (aunque en estos dos casos por molestias en un aductor). Antes del Cádiz, la última vez que se había quedado inédito antes había sido contra el Andorra.

Volvió a entrar antes que él Bil Nsongo, que ya había sido el elegido en el partido ante el Andorra, ingresando en el minuto 65 en sustitución de Zakaria Eddahchouri. Contra el cuadro gaditano el delantero fabrilista pisó el verde en el minuto 82, como recambio de Stoichkov, la referencia ofensiva de los blanquiazules. Lo hizo adelantando, además, al futbolista neerlandés.

Mulattieri no es titular desde la jornada 15, el pasado 23 de noviembre, cuando el Dépor se impuso por 2-1 al Ceuta en Riazor. No jugó ante el Albacete (0-2) y después de esa cita fue titular en la primera ronda de la Copa del Rey ante el Sabadell (0-2), en la que disputó 77 minutos.

El siguiente compromiso liguero, ante el Castellón, entró en el 65, cuando el Dépor empataba con el conjunto orrellut (1-1). Cinco minutos después le acompañaría en punta de ataque Eddahchouri. El encuentro lo acababa perdiendo el Dépor por 1-3.

Última aparición

La última vez que se puso de corto con los coruñeses en liga fue el pasado 13 de diciembre en la penúltima jornada liguera de 2025, la derrota contra la Real Sociedad B (0-3). Entró en el 73 por Stoichkov, que fue el delantero de inicio. ‘Mula’ fue el complemento en ataque de un Eddahchouri que había salido al campo en el 57, buscando la reacción deportivista en el encuentro. El exjugador del Sassuolo apenas tuvo minutos en cuatro de los ocho últimos partidos de Liga.

El pasado domingo se pudo ver a un Mulattieri cariacontecido en el banquillo y con gesto serio. Más allá de que ese sea su semblante habitual, el de un jugador más bien poco expresivo, era inevitable pensar en cómo se puede sentir un futbolista que ha ido perdiendo peso y minutos a pasos agigantados en el equipo. Una situación que era complicada de imaginar, a tenor de cómo había sido su debut. Fue a principios de septiembre, cuando con su entrada logró que el Dépor empatase ante el Leganés (2-2), marcando un gol y provocando el penalti, que permitió firmar el segundo.

Pero después de aquel esperanzador estreno, que le hizo ostentar un puesto en el once, las cosas se han ido torciendo para el atacante de La Spezia. Y eso, irremediablemente, ha hecho que los rumores en torno a su futuro, sobre todo desde Italia, sugieran un cambio de aires en esta ventana invernal de fichajes. El jugador, que llegó al Deportivo a finales de agosto procedente del Sassuolo en calidad de cedido y con una opción de compra, podría poner fin a su aventura española.

Desde su país de origen ya han salido informaciones que apuntan a que la Sampdoria, histórico equipo que actualmente compite en Serie B, sigue muy de cerca la situación de un Mulattieri que no ha terminado de afianzar las buenas impresiones que ofreció en sus primeros partidos. No obstante, el Dépor no tiene, en principio, interés en descapitalizarse en la parcela ofensiva y salvo que surja alguna oportunidad jugosa en esta ventana invernal, no contempla perder mordiente en esa demarcación.

Situación opuesta vive en la actualidad Bil Nsongo. A su salida al campo el pasado domingo el atacante del filial fue recibido por los aficionados de Riazor con una sonora ovación. Después de sendas actuaciones en Copa del Rey (ante Sabadell y Mallorca), la hinchada tenía ganas de volver a ver al ariete camerunés en acción. Bil se quedó a las puertas de hacer el tanto que habría supuesto el triunfo ante la escuadra que entrena Gaizka Garitano. Cabeceó en el descuento un centro de Yeremay, pero el esférico se marchó por encima del larguero.

"En la parte de arriba tenemos muchísima gente y a partir de ahí somos gente que queremos siempre dar oportunidades a la gente que se lo merece, tengan 18 como 34", reconocía Hidalgo sobre la participación de la cantera.