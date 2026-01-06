Doué, que acababa de entrar en el campo, celebra su gol ante el Dépor en la victoria del Castellón en Riazor (1-3) Germán Barreiros

Los cinco cambios en el fútbol, una regla que se inició en mayo de 2020 en época de pandemia y que al final se instauró de forma permanente, han dado a los entrenadores un mayor poder de incidir en los partidos, al introducir dos trueques más.

La capacidad de agitar el árbol aumenta también para el rival, y para el Deportivo los cambios de sus adversarios han sido letales. En los últimos cuatro partidos el conjunto blanquiazul ha encajado nueve goles, de los cuales cinco llevaron la firma de jugadores que salieron desde el banquillo.

Las desconexiones que no reparó el reseteo de Hidalgo al Dépor Más información

Bien fuese por el buen ojo de los técnicos a la hora de escoger sus recambios o bien la inspiración con la que saltaron al campo los integrantes de la llamada teórica "segunda unidad" la realidad es que al Dépor le han noqueado los suplentes.

La primera vez que los jugadores que salieron desde el banquillo golpearon al Dépor fue en la derrota contra el Castellón (1-3). El cuadro blanquiazul se había adelantado en el minuto 32 gracias a un gol de Yeremay, pero el conjunto orellut era capaz de darle la vuelta en el marcador a la hora de partido y con una solvencia sorprendente.

El primer cambio de Pablo Hernández era Doué, que entraba en el 63 por Gerenabarrena. Y prácticamente en el primer balón que tocaba, pasaba el esférico, lo volvía a recibir y desde un poco más lejos de la frontal del área armaba un potente disparo y batía a Germán Parreño. Los visitantes empataban el duelo, pero aún les daría tiempo a voltear el resultado. Y de nuevo lo hacía un jugador que acababa de ingresar en el verde. Brignani, que había entrado en el campo por Mabil, rubricaba el segundo. Un tanto que llegaba tras saque de esquina, jugada en la que se incorporaba el central, que marcaba de cabeza, libre de marca, en un despiste a nivel defensivo del Deportivo.

La revolución inacabada de Antonio Hidalgo Más información

Y el golpe de gracia lo daría Cipenga, que había entrado en el 46 y que veía puerta en el 84 del encuentro. De cabeza, en el corazón del área, y después de que Parreño repeliese un disparo inicial, hacía el tercero.

El Dépor repetía el siguiente fin de semana en Riazor contra la Real Sociedad B (0-3) y de nuevo los suplentes sacudían a los herculinos. Gorka Carrera y Jon Balda ya habían adelantado al filial realista con sendos tantos y el tercero llegaría desde el banquillo por medio de Gorosabel, que entraba en el minuto 80. En una gran jugada personal, en la que el centrocampista se iba de varios blanquiazules, sin oposición y sin que ningún jugador le parase, rubricaba con una falta y desde la frontal el tercero.

La última vez que los futbolistas de refresco le pusieron la puntilla al Dépor fue en el pasado partido ante el Cádiz (2-2). Después de que Mella abriese el marcador en el minuto 7 y que Jorge Moreno pusiese el empate en el 22, Villares volvía a adelantar a los blanquiazules en el 27. Pero en el 85 el delantero georgiano Iuri Tabatadze, que había entrado en el campo en el 70, marcaba para los andaluces el gol del empate. Recibía el ariete y casi pisaba área, sin resistencia, para marcar el segundo gol de los gaditanos, en el estreno del portero Álvaro Fernández con el Deportivo.

Los caminos cruzados de Mulattieri y Bil Nsongo Más información

Y mientras el equipo herculino sufre con los cambios de piezas de sus contrincantes, que son capaces de mover las clavijas lo justo para buscarle las cosquillas, la aportación del banquillo deportivista ha bajado enteros. Los trueques, que en teoría se hacen para mejorar al equipo, no han terminado de darle el impulso necesario e incluso en ocasiones solo han supuesto desordenar al plantel, cambiando a futbolistas de posición.

La última vez que el banquillo del Dépor aportó fue en la jornada 16, la del triunfo del Deportivo contra el Albacete en el Carlos Belmonte (0-2). Stoichkov adelantó a los blanquiazules en el 43 y Eddahchouri, precisamente su recambio, marcó en el 89 el gol que confirmaba los tres puntos. El neerlandés es el jugador que más impacto ha tenido del Dépor saliendo desde la banqueta desde el punto de vista cuantitativo.

Además, como suplente, hizo un hat-trick en la victoria ante el Mirandés (1-5) en la jornada cinco. Entró en el campo en el 71 y solo un minuto después marcaba el primero. Completaría la goleada en el 80 y el 88. Y posteriormente, en la victoria frente al Huesca (4-0) saldría para hacer el cuarto.

También aportaban tantos desde la banqueta Stoichkov, en el apretado triunfo contra el Ceuta (2-1) y Mella en el añadido del choque contra el Córdoba (1-3). Y Mulattieri protagonizaba un esperanzador debut. Entraba en el minuto 46, con el Dépor por detrás en el marcador (0-2) en Butarque en Leganés. Marcaba en el 72 su primer gol con el equipo herculino. Lo hacía de cabeza, después de rematar un centro medido de Mella. Y era objeto del penalti cometido por Marvel, que veía la amarilla. Lanzaba Yeremay, que en el minuto 88 ponía el equilibrio en el marcador.

Pero ese efecto de piernas frescas que el jugador que entra desde el banquillo solía aportar al Deportivo, se ha diluido. Ahora, son los rivales los que sacan tajada de la segunda unidad para hacer sufrir al conjunto blanquiazul.