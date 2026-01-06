LA LUPA | Deportivo 2-2 Cádiz: Autosabotaje a la brillantez

Mario Soriano, durante un lance de juego Quintana

Fue un equipo notable. Por momentos, brillante con balón. Y que, desde luego, desarrolló su mejor fútbol en mucho tiempo. Pero todo eso no fue suficiente para sacar algo más que un Deportivo 2-2 Cádiz.

El Dépor controló prácticamente de cabo a rabo el choque ante un Cádiz que apenas le inquietó. El equipo de Gaizka Garitano no pudo desarrollar su juego. Sin hacerle daño a la escuadra local a través de envíos directos, el cuadro gaditano estuvo incómodo a la hora de presionar. Apenas pudo robar el balón al equipo blanquiazul. Ni siquiera ensuciar su fluida circulación. Y, ni mucho menos, correrle... salvo en una ocasión que fue definitiva.

Porque con el partido ya casi en el bote a pesar de que no había sido capaz de sentenciarlo, el conjunto herculino se autosaboteó con una pérdida que le costó muy cara. El Deportivo no estaba bien balanceado para la transición defensiva, pero tuvo opciones de cortar el contragolpe. No lo logró en primera instancia Villares, el último escudo de la línea defensiva, y Dani Barcia abrió la puerta al zurdazo de Tabatadze que dejó al equipo sin tres puntos merecidos y con la evidencia clara de que la fluidez por sí sola y sin la compañía del veneno con y sin balón no vale de nada.

Regreso al 3+2

Antonio Hidalgo fue a por todas desde el inicio. Después de tres derrotas consecutivas y un último encuentro en Andorra en el que su equipo ofreció un pobre nivel con balón, el técnico catalán apostó por retornar a la fórmula de los ‘Cuatro Fantásticos’. Después de varios meses en los que Mario Soriano, David Mella, Yeremay Hernández y Luismi Cruz no coincidían en la alineación inicial, el cuerpo técnico del Deportivo volvió a juntarlos.

La apuesta por un equipo con mucha más capacidad para ser protagonista desde el pase la reforzó con la entrada de los dos fichajes. Por un lado, un Álvaro Ferllo con mejor pie que Germán Parreño. Por otro, Adri Altimira como tercer central. El carrilero quizá pueda sufrir en esa posición si el tipo de partido le exige defender muy hundido. Pero en el plan colectivo, ayudó a recuperar la agresividad de la línea defensiva y, sobre todo, la clarividencia en los primeros pases.

Así, con Alti ejerciendo en el inicio de juego a la misma altura que Noubi y que un Miguel Loureiro que se empleó como central zurdo, Hidalgo retornó a una estructura de 3+2 para sacar el balón, pues por delante de los tres centrales se ubicaban Villares y Mario Soriano.

El Deportivo, estructurado en ese 3+2 para salir con el balón atrayendo y estirando al Cádiz. Con Mella y Quagliata fijando a los laterales, Luismi y Yere acuden entre líneas a recibir.

Ante el 4-4-2 del Cádiz, este reparto de espacial ayudó a empezar a generar ventajas, ya que Luismi, Yeremay o Stoichkov —este descolgándose desde el puesto de punta— favorecían la aparición de superioridades numéricas en el carril central.

El Cádiz quería incomodar, pero sin perder la estructura. Y de eso se aprovechó el Dépor. Para empezar, porque leyó bien que ninguno de los zagueros rivales iba a abandonar la última línea para perseguir los movimientos al apoyo de los jugadores más ofensivos del Deportivo. Y con los tres centrales dando amplitud para abrir al rival y los dos pivotes más Luismi, Yere y Stoichkov por delante, el equipo acababa encontrando casi siempre la fórmula para progresar y exponer la inferioridad del doble pivote Ortuño-Diakité. Demasiado solos ante el torbellino de referencias blanquiazules.

El Dépor logró romper la estructura del Cádiz constantemente. Villares moviliza a un punta y a Diakité, que no sale de su zona. Soriano arrastra a Ortuño y a su espalda, lejos de Recio, aparece Luismi

Conducir como solución

El Deportivo creció desde el pase gracias a la capacidad que tuvo para construir líneas interiores a través de la ubicación de sus referencias en diferentes alturas y la presencia de movimientos constantes y complementarios. Clave para que el juego por dentro fluyese fue la labor de los futbolistas exteriores, encargados de fijar a la línea defensiva rival y dar tiempo y espacio a sus compañeros.

El Dépor ofrece posibilidades al poseedor. Loureiro, en amplitud, recibe con margen y encuentra a Quagliata dentro. Yere lo detecta y ya rompe al espacio pare recibir. Buenas alturas y movilidades

Sin embargo, más allá de construir un contexto posicional propicio para hacer daño al Cádiz, el orgánico juego ofensivo deportivista tuvo un importante componente en las tomas de decisión y el atrevimiento que el equipo tuvo desde atrás.

Especialmente reseñable en ese sentido fue el papel de Adri Altimira, capaz de tener la pausa suficiente cuando recibía acostado en el sector derecho para elegir siempre bien y ejecutar mejor. El catalán ofreció un clase magistral en todo lo referente a romper presiones desde su capacidad para atraer la atención y, una vez logrado eso, decidir cuándo filtrar el pase o cuándo conducir.

Precisamente esa conducción fue determinante cada vez que el Cádiz elevó un punto su agresividad. Ante un rival que emparejaba en zona de balón, la eliminación de la marca del poseedor le otorgó una notable ventaja al Dépor, que sobre todo en la segunda mitad logró construir ataques con mucho espacio gracias a esta acción técnica protagonizada sobre todo por Altimira y por un excelso Mario Soriano.

La conducción como acción técnica para romper presiones. Diakité ya sale de zona y va a buscar a Mario, pero este se ubica bien y le supera con una conducción que acaba siendo un ataque a la carrera

De hecho, con Diakité ya menos pendiente de guardar la zona y más enfocado al 'salto' para robar, el '21' del Dépor fabricó muchos ataques aprovechando su fabulosa capacidad salir de presión. Orientarse, percibir el entorno y ejecutar con precisión. Si me vienes a buscar pero lo haces un segundo tarde, te supero.

Una derecha fuerte

Sin un zurdo como Barcia en el sector izquierdo y con Loureiro respondiendo en ese rol con personalidad a la hora de hacer progresar al equipo pero sin la precisión quirúrgica de un central natural en ese perfil, el Dépor hizo de la derecha su lado fuerte. Fue, sobre todo, gracias al citado papel de Altimira y a las constantes apariciones del omnipresente Mario.

A ayudar a fluir por ese sector ayudó primero Luismi Cruz, cayendo a espaldas de Ocampo para intentar recibir libre o arrastrar consigo a Ortuño. De hecho, no fue casualidad que los dos goles del equipo llegasen por ahí, gracias a conexiones entre el defensa catalán y el centrocampista madrileño.

El 1-0 nace de una conducción de Alti. El catalán supera una línea y el balón le cae a Soriano, que abre a la derecha. El Cádiz bascula y entonces, Mella gira el juego al lado débil y ataca el ñarea

En el 1-0, juntando al Cádiz en la derecha para encontrar el lado débil con un giro de juego y atacar el área. En el 2-1, con un pase de Alti a Soriano, que aprovechó la distracción de Luismi sobre Ortuño para encontrar el espacio entre los dos medios.

Acción con la que nace el 2-1. Alti fija la atención, Luismi Cruz se lleva a Ortuño y Diakité no sale de su zona. Mario lo detecta, se posiciona, recibe y ataca a la defensa

Luego, ya tras el descanso, añadiendo un nuevo recurso que permitió que Alti despegase. Mella, que se había dedicado a fijar fuera, pasó a tener libertad para aparecer un poco más por dentro, casi como segundo punta, y así para fabricarle el espacio a Altimira. De esta manera, el Dépor ganó otra vía para también salir en largo desde atrás que no tuviese que ver con ganar un duelo aéreo y sí con atacar la profundidad, una de las grandes virtudes del ex del Villarreal.

La lección casi aprendida

El ambicioso plan del Deportivo ofrecía, a la vez, resquicios a través de los que el Cádiz podía colarse. El equipo coruñés iba a disponer de mucho balón, pero eso equivale a que existe una alta posibilidad de sufrir pérdidas comprometidas.

Por lo tanto, era imprescindible minimizar ese número de pérdidas y, a la vez, gestionarlas de la mejor manera posible. El conjunto herculino no terminó de viajar siempre bien junto y, así, mantener unas óptimas distancias de relación que le permitiesen presionar bien tras pérdida y evitar que el Cádiz le corriese. Precisamente porque sabe que ese no es su fuerte, probablemente Hidalgo optase las piernas de Villares para corregir y abarcar como ancla antes que por otras opciones.

El Dépor, interrumpiendo una posible contra del Cádiz. Luismi remata, el rechace le cae a Pascual, pero Loureiro está muy encima y le hace falta. Además hay red de seguridad con cuatro futbolistas

El vilalbés fue importante como red de seguridad. Pero el equipo, al menos, acudió al choque con la lección bien aprendida: si me van a superar, hago falta.

Así sucedió casi siempre, salvo en la acción del Deportivo 2-2 Cádiz definitivo, en la que la escuadra herculina estaba totalmente basculada hacia el sector derecho, con demasiado espacio entre Villares y una última línea en la que tan solo figuraban Barcia y Noubi.

El nacimiento del 2-2. El Dépor está muy junto en la derecha (salvo Quagliata, en el lado opuesto) pero no acosa al poseedor, más allá de Villares, que no logra hacer falta y abre el carril

Surgió la pérdida y únicamente Villares llegó al inmediato press sobre el poseedor, pero no logró —o no quiso— interrumpir. La consecuencia fue la única transición clara del rival, que acabó en una dolorosa puñalada que empañó todo el buen trabajo que el Deportivo había desarrollado hasta entonces.