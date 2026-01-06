El profesor Djalminha enseña el paso a paso de su ya icónica 'lambretta'

Son muchos los regates vistos en los campos de fútbol que quedan grabados a fuego en la retina de cualquier seguidor. Hay otros que incluso trascienden a lo largo de los años. Y hay algunos futbolistas que lograron convertirlos en su marca personal. Como fue el caso de Djalminha con la lambretta.

Años después de dejar boquiabierto al mundo del fútbol con su regate, Metrópoles Esport, sección deportiva del medio de comunicación de Brasil Metrópoles, ha compartido un vídeo en el que el exdeportivista enseña los pasos para realizar su ya icónica lambretta.

El astro brasileño explica que es primordial mantener la concentración y la calma para que el regate sea fructífero. Esa misma sangre fría que demostró tener el 6 de febrero de 2000 sobre el verde de Riazor, ante el Real Madrid. Aquel día nació la lambretta de Djalminha, pasado el minuto 6 de partido, levantó los gritos de júbilo de una grada que disfrutaba con cada toque de su ‘8’.

En aquel envite, el Deportivo pasó por encima del conjunto dirigido por aquel entonces por Vicente del Bosque. Makaay adelantó a los blanquiazules poco después de la lambretta de Djalma y solo diez minutos después, el autor del regate firmó el segundo del partido. Morientes recortó distancias antes de llegar al descanso, pero en la segunda mitad, Víctor y Turu Flores, por partida doble, consolidaron una ‘manita’ que acabaría por maquillar Fernando Hierro (5-2).

26 años más tarde, son muchos los que intentan emular el regate de Djalminha, como el joven que se ve en el vídeo, al que el exdeportivista intenta convencer de que “es fácil”. En la publicación ya hay varios comentarios que le califican de “fuera de serie”, “mago”, “genio de la pelota” o “maestro”. Otros lamentan que “nadie hace algo como eso a día de hoy” y reconocen echar de menos ver jugar a un futbolista como Djalminha.