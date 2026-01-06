Mi cuenta

El contador de Loureiro con el Dépor se para en veinte

Vio ante el Cádiz su quinta amarilla y será baja contra Las Palmas. Era el único blanquiazul con pleno de minutos en liga

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
06/01/2026 18:56
Miguel Loureiro, ante Jorge More, durante el pasado partido ante el Cádiz
Miguel Loureiro, ante Jorge More, durante el pasado partido ante el Cádiz
Quintana
Corría el minuto 88, el Dépor empataba contra el Cádiz (2-2) y Antoñito Cordero, fichaje de invierno que se estrenaba con el cuadro gaditano, acababa de ingresar en el campo. Con el partido roto trataba de irse en velocidad y Miguel Loureiro no tenía más remedio que agarrarlo por la camiseta para evitar su avance. El colegiado de la contienda, Alejandro Ojaos, no lo dudaba y le enseñaba la cartulina amarilla.

Un cartón que, más allá de que estaba bien indicado, aunque el listón del murciano con las infracciones fue dispar durante el choque, supondrá un frenazo para el defensa de Cerceda, pues cumplirá ciclo de amonestaciones. Desde la jornada 14, el pasado 16 de noviembre, cuando había sido sancionado en el triunfo ante el Córdoba (1-3), el central había aguantado sin más tarjetas.

Miguel Loureiro, en una jugada del Sabadell-Deportivo

Miguel Loureiro al 97,1% de batería con el Deportivo

Y para más mérito, jugando todos los minutos ligueros. Privilegio que llegó a compartir a mediados de septiembre con Dani Barcia y Germán Parreño, pero que tras la suplencia del alicantino contra el Cádiz era él el único poseedor. Unos números redondos de 20 partidos jugados, todos ellos como titular y 1.800 minutos en sus piernas, que parecían tener aún margen para seguir mucho más.

El incombustible defensa será baja este sábado en el partido del Dépor ante Las Palmas y Antonio Hidalgo se verá en la obligación de recomponer la defensa. Una línea en la que quedan ahora mismo otros dos apercibidos (Daniel Barcia y Arnau Comas). Loureiro, que ha jugado tanto de lateral derecho, como de central diestro como zurdo, en este caso a pierna cambiada, descansará por primera vez en esta campaña.

Altimira conduce el balón ante Ocampo en el Deportivo-Cádiz

El flechazo instantáneo de Riazor con Adrià Altimira

La llegada de Adrià Altimira supone sumar alternativas a una retaguardia que aún está pendiente de que tanto Ximo Navarro, como Sergio Escudero reciban el alta médica. Los dos siguen dando pasos adelante en sus respectivos procesos de recuperación, aunque en el caso del granadino su vuelta parece más cercana, a raíz de las palabras de Antonio Hidalgo que aseguraba que en ocasiones habían tenido que pararlo.

Mario Soriano, durante un lance de juego

LA LUPA | Deportivo 2-2 Cádiz: Autosabotaje a la brillantez

No obstante, con una cicatriz por acabar de curar derivada de su lesión en el aductor de la pierna izquierda, el Dépor evitará correr riesgos y que pueda haber recaídas. Por delante le queda al equipo blanquiazul un mes de enero con partidos exigentes (a domicilio de forma consecutiva ante Las Palmas y Almería), el duelo de octavos de Copa del Rey (cuyo rival, un Primera, se conocerá hoy) y un final de enero en el que rendirá visita a Riazor el Racing de Santander, actual líder de Segunda. 

