Así le fue a los cedidos del Dépor: varias titularidades y solo una victoria

Kevin Sánchez conduce el esférico en el encuentro ante el Alcorcón FC Cartagena

Fin de semana gris para los futbolistas cedidos por el Deportivo. Solo el Ourense CF, en el que milita Guerrero, ha logrado llevarse los tres puntos. Petxarroman sigue sin encontrar su sitio en el Andorra, mientras que Martín Ochoa volvió a la titularidad.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): Si algún jugador del Deportivo está sacando provecho de su cesión, ese es Luis Chacón. El delantero eumés es titular indiscutible en la Cultural Leonesa, y ante la Real Sociedad B, no fue menos. No ve puerta desde la jornada 12, pero el Cuco Zigada sigue manteniendo la confianza en él. Frente al filial 'txuri-urdin', Chacón abandonó el verde en el minuto 62 con el 0-1 en contra. En su lugar entró Lucas Ribeiro, quien firmó el empate en el 87.

Bouldini (Granada): El delantero sigue acumulando minutos residuales desde su lesión. Su equipo cayó derrotado por 3-2 en casa del Almería. Bouldini entró en el minuto 84 con el 3-1 en el electrónico en detrimento de Alemañ, autor de la primera diana nazarí. En el tiempo extra, el Granada recortó distancias con un penalti que transformó Jorge Pascual.

Petxarroman (Andorra): Regresó a la convocatoria tras quedarse fuera de la lista en el partido ante el Deportivo a pesar de no contar con la famosa cláusula del miedo en su contrato, para medirse al Ceuta. Sin embargo, el lateral vio la derrota de su equipo (2-1) desde el banquillo. Acumula ya cuatro partidos consecutivos sin tener minutos mientras que su equipo busca ampliar la distancia que mantiene con respecto a los puestos de descenso: dos puntos por encima a pesar de la derrota de esta jornada.

Jairo Noriega (Racing Ferrol): Segunda derrota consecutiva para el Racing de Ferrol, esta vez ante el Pontevedra. Tras quedarse en el banquillo en la anterior jornada, Jairo Noriega, que parece haber perdido la titularidad, volvió a tener participación. Con el empate en el electrónico, Pablo López le dio entrada en el 72, por Juan Álvaro para buscar la victoria. No obstante, nueve minutos más tarde de su ingreso, Resende hizo el segundo del Pontevedra y último gol del partido.

Martín Ochoa (Arenteiro): No tenía un reto sencillo el Arenteiro, pues visitó a uno de los serios candidatos a, como mínimo, jugar el playoff de ascenso a Segunda División, el Real Madrid B. Para tratar de vencer al filial blanco y salir así de los puestos de descenso, Jorge Cuesta devolvió la titularidad a un Martín Ochoa que sumaba seis jornadas partiendo desde el banquillo. El delantero, que fue noticia en estos últimos días por su posible regreso al Fabril, estuvo 56 minutos sobre el terreno de juego, en los que su equipo no pudo materializar las ocasiones. Tampoco lo hizo el Real Madrid mientras Ochoa estuvo en el campo. Después de su cambio, el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa hizo los dos únicos tantos del encuentro (2-0).

Adrián Guerrero (Ourense CF): El único de los cedidos en contar su partido como victoria. El Ourense CF venció al Real Avilés para decir así adiós a una racha de tres jornadas sin ganar. Además, Guerrero mantuvo la titularidad. El extremo sigue aprovechando el préstamo después de una temporada en la que demostró que la Segunda Federación, en la que militaba con el Fabril, se le quedaba pequeña. En el tramo final del encuentro, fue sustituido por David Muñoz, con el 2-0 en el electrónico y la victoria ya encarrilada.

Kevin Sánchez y Diego Gómez (Cartagena): Empate del Cartagena de Kevin y Diego en el feudo del Alcorcón que le hace caer de los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Ambos partieron como titulares, Kevin por segunda jornada consecutiva; Diego, regresó al once inicial después de dos encuentros partiendo desde el banquillo. El de Amoeiro fue el primer cambio en el minuto 62 junto al goleador Ortuño. En su lugar entró Chiki. Mientras, el delantero burgalés se mantuvo sobre el terreno de juego hasta el minuto 75, cuando Javi Rey le sustituyó por Larrea.