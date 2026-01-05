La revolución inacabada de Antonio Hidalgo

Quagliata, durante el partido contra el Cádiz Patricia G. Fraga

Si las Navidades sirven como período de pausa para bajar las pulsaciones del día a día y echar la vista atrás para coger perspectiva, a buena fe que Antonio Hidalgo aprovechó el descanso al calor del hogar. El técnico catalán, probablemente después de un período de reflexión tan largo como el que permite una escasa semana sin fútbol —que parece poco, pero es mucho—, volvió a asumir las riendas con la intención de cambiar las cosas. Y no se anduvo con medias tintas.

El Deportivo volvía a Riazor después de un parón que ayudó a enfriar el fuego generado por los malos resultados de diciembre y el pobre juego desde hace alguna semana más. Pero al fin y al cabo, regresaba después de tres derrotas consecutivas en liga y con una dura montaña por delante en el mes de enero. Urgía cambiar las cosas. E Hidalgo las cambió a golpe de revolución.

Fueron apenas cuatro modificaciones en el once. Un número importante y que, a la vez, se queda corto en referencia a la profundidad de las decisiones. De golpe, los dos fichajes como titulares. De golpe, los ‘Cuatro Fantásticos’ de nuevo juntos. Pero no como en Santander, la última ocasión en la que coincidieron y acabaron jugando separados y hundidos, sino como en Mendizorroza ante el Mirandés y como contra el Huesca en casa. Los precedentes eran de goleada.

La necesidad apremiaba como para andar pensando en gestión de vestuario y procesos de adaptación. Los nuevos al verde. Los buenos, también.

La revolución no fue finalmente redonda, pero sí pasó por ella. Porque después de varios encuentros de zozobra, el Deportivo recuperó de nuevo la pelota. No solo la tuvo, sino que dispuso de ella bien. El encuentro ante el Cádiz fue el partido con más remates generados por parte del equipo deportivista en toda la temporada en casa: un total de 19.

Esa estadística refleja que el Deportivo transformó su 62% de posesión y sus 542 pases intentados, según Opta, en amenaza. Iniciando a partir de una base de sustentación de tres en la que Adrià Altimira ejerció como tercer elemento, el conjunto deportivista empezó a fluir en ataque al ritmo que marcaba un Mario Soriano más mediocentro que nunca.

El lateral catalán, de naturaleza carrilero, ofreció un máster a la hora de romper un sistema de presión rival. A base de fintas y conducciones, el exfutbolista del Villarreal fue el primer elemento disonante y el hombre encargado de fabricar la ventaja inicial para que Soriano hiciese el resto. Sin José Ángel, sin Gragera y sin Patiño, el madrileño fue el gestor en una base de dos en la que Villares desaparecía lo máximo imposible en la construcción y se dedicaba a custodiar las espaldas del ‘21’.

El madrileño era el epicentro sobre el que gravitaba todo el Deportivo, que se podía permitir retrasar a Mario porque por delante aparecía Luismi Cruz. Lejos de la banda, donde David Mella daba la amplitud y con libertad para enganchar en esa zona de tres cuartos a la que también —un nuevamente desafortunado— Yeremay Hernández tenía vía libre para acceder si así lo requería. El canario podía aparecer arriba o abajo según gustase, beneficiado por un Quagliata enfocado a limpiarle rivales a su gusto.

“En líneas generales fuimos algo mejores”, explicaba Mella al término del encuentro. Los dos goles del Dépor, afortunados, llegaron a consecuencia del juego. Pero la fluidez no terminó de consolidar en veneno. Ni arriba, ni abajo.

Perdonando

Así, el Dépor no terminó de golpear en los múltiples ataques de la segunda parte que generó tras salir de presión. Fueron ataques posicionales que acabaron vestidos de contragolpe por el espacio generado. Había oportunidad para sentenciar. Faltó acierto en la toma de decisión y en la ejecución.

Sin acierto para rematar al Cádiz, el cuadro coruñés no solo dejó vivo a su rival, sino que le abrió la puerta. “En el segundo gol hay margen de mejora a nivel colectivo. Es una contra que podemos parar y que se acabe la jugada”, explicaba Ferllo, uno de los protagonistas de la inacabada revolución de Hidalgo.