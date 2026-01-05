El flechazo instantáneo de Riazor con Adrià Altimira

Altimira conduce el balón ante Ocampo en el Deportivo-Cádiz QUINTANA

Faltaba todavía más de una hora para que arrancara el Deportivo-Cádiz cuando un murmullo comenzó a extenderse por los aledaños en Riazor. Con las manos frías por la gélida noche coruñesa tratando de acertar a la hora de desbloquear sus teléfonos, los aficionados que buscaban calor en la previa tuvieron el primer subidón al ver la alineación. Hidalgo no iba a esperar más para mostrarle a todo el deportivismo sus nuevos juguetes. Álvaro Ferllo y Adrià Altimira, que apenas llevaban unos días en la ciudad, entraban directos al once para tratar de reconducir la mala racha con la que el equipo se había despedido de 2025.

A falta de ver más lo que puede ofrecer el riojano bajo palos en una situación más compleja que el propio rendimiento deportivo, teniendo en cuenta el peso específico de Germán en el vestuario, el que tardó poco en justificar la decisión de estrenarse sin dejarla botar fue Alti, cuyas primeras intervenciones provocaron un flechazo instantáneo.

En este fútbol a veces tan encorsetado, el Dépor se había rebelado dejando libre el dorsal ‘2’ al inicio de temporada. Apenas en un cuarto de hora, el catalán presentó su candidatura para ser un digno dueño de uno de los números más significativos del fútbol. Para empezar, por su valentía. Los primeros contactos con la pelota fueron los de un jugador que llega con la cabeza limpia, sin rastro del lastre que ahora mismo atenaza a sus compañeros por la montaña rusa en la que viven esta temporada. A los laterales se les reclama mucho más que defender hoy en día y Altimira asumió sin ningún tipo de problemas los galones en la construcción. Desde el costado derecho y casi siempre pisando zonas interiores, fue uno de los jugadores del equipo que más, y mejor, intervino con la pelota. Eligiendo siempre bien cuando conducir, forzó lo que debería haber sido la expulsión de Ocampo, y cuando soltarla. 93 toques, solo Loureiro participó más, y un 94% de acierto en el pase, un total de 68, 22 de ellos en campo rival de las que solo falló una y siete en el último tercio.

Formado en La Masía, demostró tener claro que en un buen ataque es decisiva la primera entrega. El exjugador del Villarreal fue un atajo en el circuito de pases blanquiazul, un ascensor que le permitió al equipo encontrar tanto a Mario Soriano como a Luismi Cruz a medio camino sin necesidad de que los dos jugadores que mejor entienden el fútbol en la plantilla tuvieran que meterse en la cueva para rescatar el esférico.

Sólido como tercer central

La gasolina le duró 82 minutos. Comprensible teniendo en cuenta su escasa participación en el primer tercio de curso vistiendo de amarillo. Su salida del césped descosió al equipo porque el impacto que había tenido iba más allá de la pelota. También cumplió con nota sin ella. Pocas veces lateral, muchas central derecho, Altimira se adaptó a la perfección a esa línea de cobertura líquida que pretende Hidalgo y que con tanta solvencia cumplía Ximo Navarro hasta su lesión. Solo fue regateado en una ocasión, se impuso en ocho de los doce duelos que disputó y salió airoso en las tres entradas que intentó, además de robar un balón y recuperar cinco balones.

Solo ha sido un encuentro. Un estreno al calor de Riazor y con la ilusión por agradar. Pero la primera muestra del nuevo futbolista blanquiazul dejó un gran sabor de boca entre los aficionados y seguro que también en un técnico deportivista que ahora más que nunca necesita piezas fiables a las que agarrarse.