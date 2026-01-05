Mi cuenta

El Deportivo pone en marcha una ampliación de capital para "incrementar la estabilidad financiera"

El aumento de capital social se aprobará en una junta extraordinaria fijada para el 5 de febrero

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
05/01/2026 12:18
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
RCD
El Deportivo pone en marcha una nueva ampliación de capital. La entidad presidida por Juan Carlos Escotet ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 5 de febrero con punto principal en el orden del día: el aumento del capital social mediante aportación dineraria dirigida a todos los accionistas actuales.

De este modo, el Dépor emitirá 53.794.643 nuevas acciones, por un valor de más de 4,3 millones de euros. En concreto, 4.303.571,44 euros.

Así, cada acción se distribuirá por "0,08 euros de valor nominal, de la misma clase y serie que las actuales con idéntico valor nominal, con una prima de emisión de 0,48 euros por cada acción". En caso de completarse, esto elevaría la ampliación a una cantidad total que superaría los 30 millones de euros.

El club coruñés explica que el fin de esta iniciativa es "incrementar la estabilidad financiera del club". Cabe recordar que la entidad presentó en el último ejercicio unas pérdidas de 6,99 millones, derivadas en su mayor parte de las inversiones en retención de talento y las obras de mejora de la Ciudad Deportiva de Abegondo, rebautizada como Dépor Training Center.

