El Deportivo liberará los asientos de los socios que no confirmen asistencia a los octavos de Copa del Rey

Afición del Deportivo en el encuentro de Copa del Rey ante el Mallorca Carlota Blanco

Después de eliminar al Mallorca, el Deportivo recibirá a otro equipo de Primera División en Riazor. Ahora bien, tal y como ha anunciado el club coruñés en la tarde de este lunes, los socios que quieran acudir al campo para disfrutar del encuentro correspondiente a los octavos de final de Copa del Rey, deberán confirmar su asistencia.

El club afirma que dicha medida se lleva a cabo con el objetivo de “llenar el feudo blanquiazul y permitir que el mayor número posible de deportivistas pueda disfrutar de una cita tan especial”.

Con el rival y la fecha todavía por definir (detalles que se conocerán el miércoles 7 de enero a partir de las 13.00 horas), la entidad herculina informa que los socios que tengan intención de acudir al partido deberán confirmar su asistencia antes del viernes 9 de enero a las 17.00 horas.

El Deportivo facilita dos vías para tramitar la confirmación de asistencia: a través del formulario web (reservas.rcdeportivo.es) o presencialmente en la Oficina de Atención al Deportivismo. De hecho, en cuanto la entidad hizo público el trámite obligatorio para acudir al partido, varios socios provocaron una cola virtual en la web.

Cola virtual en la confirmación de asistencia al partido de octavos de final de la Copa del Rey

En caso de no realizar la confirmación dentro de dicho plazo, el asiento quedará liberado y se aplicarán las condiciones habituales de liberación de asiento.

La persona abonada podrá recuperar su asiento a través de la web, la App oficial del Deportivo o presencialmente, en la Oficina de Atención al Deportivismo, siempre y cuando no se haya vendido hasta 24 horas antes del inicio del partido en términos generales, reservándose el club la posibilidad de modificar tal plazo.

El club informa que el proceso es “totalmente gratuito y garantiza que, una vez confirmada la asistencia dentro del plazo, el abonado o abonada mantiene el acceso para el citado partido mediante su abono y en su asiento habitual”.

En el caso de que el asiento sea vendido, la persona abonada recibirá el 50% del importe de la venta.

Están exentos de realizar este proceso las personas con abono de mayores de 65 años y los Socios de Oro.