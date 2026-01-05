Mi cuenta

El Dépor llega antes que los Reyes

El equipo realizó este lunes un entrenamiento de puertas abiertas en Riazor. Al final hubo firmas de autógrafos y fotos

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
05/01/2026 19:26
Al acabar la sesión, los jugadores firmaron y se sacaron fotos con los asistentes
Mario Soriano posa este lunes 5 de enero con un aficionado en Riazor
Patricia G. Fraga
Congelada se quedó la afición el pasado domingo con el empate ante el Cádiz pero si de algo es capaz el Deportivo es de avivar rápidamente la ilusión y este lunes, previo al día de Reyes, el equipo blanquiazul realizó un entrenamiento de puertas abiertas a las 10.30 horas en Riazor.

Antes de la cabalgata, la afición herculina más joven, acompañada en muchos casos de sus padres, calentaba motores disfrutando al poder ver de cerca a sus ídolos. Inicialmente esta sesión se iba a celebrar en el Dépor Training Center de Abegondo pero el pasado domingo el club comunicó que modificaba el emplazamiento y lo desplazaba al estadio herculino. Una decisión que fue bien acogida por los seguidores, ya que el año pasado las gradas de Abegondo se habían quedado pequeñas ante la demanda por parte de los seguidores, la mayoría muy jóvenes.

Varios aficionados combatiendo el frío en las gradas de Riazor durante el Deportivo-Cádiz

ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | Magia helada para la afición de Deportivo

Más información

El club, que cifró en alrededor de 2.000 personas a los asistentes a la jornada, abrió la grada de Tribuna inferior para que todos los hinchas pudieran acudir a la cita. Una sesión de recuperación en la que los aficionados pudieron seguir en directo las evoluciones del trabajo del equipo. Algo que en la actualidad ya no se puede hacer en Abegondo, que cuenta con lonas de carácter permanente alrededor de los campos de entrenamiento. Una medida que protege los entrenamientos de las escuadras blanquiazules de las miradas de curiosos.

Galería

Búscate en el entrenamiento de puertas abiertas de Riazor

Al acabar la sesión, los jugadores firmaron y se sacaron fotos con los asistentesVer más imágenes

Una vez finalizado el trabajo llegó uno de los momentos más especiales de la jornada, cuando los futbolistas se acercaron a las gradas para sacarse fotos con los seguidores. Algunos de los nombres que más se escuchaban para los selfies fueron los de Yeremay o David Mella. Además de las fotos, en las que los jugadores demostraron su pericia a la hora de ser los encargados de realizarlas, tuvieron varios de ellos que estampar de forma continuada sus firmas.

Camisetas, balones o libretas fueron algunos de los objetos en los que rubricaron sus autógrafos. Un momento de confraternización entre la plantilla y la grada, después de empezar el equipo dejándose dos puntos ante el Cádiz. El Dépor, aunque cortó su racha de tres derrotas seguidas, no acaba de remontar el vuelo. La afición, que no le abandona, le brindó cariño ayer, en la previa de Reyes.

