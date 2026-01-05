Mi cuenta

Dépor

El Dépor inspira la sudadera con más centímetros de calidad

La marca OTH crea una prenda inspirada en varias estrellas blanquiazules como Mauro Silva, Valerón o Djalminha

Esther Durán
05/01/2026 20:19
Sudadera inspirada en el Dépor, por la marca OTH
Sudadera inspirada en el Dépor, por la marca OTH
El Deportivo nunca pasa de moda y su tirón es tal que muchas marcas de ropa no dudan en hacer guiños al equipo blanquiazul. La última en sumarse a la tendencia ha sido la marca de ropa OTH, que ha presentado a través de su cuenta de Instagram una sudadera en la que hace un homenaje por partida doble al equipo herculino. En la parte delantera mostrando los títulos que ha alzado el equipo coruñés, incluyendo la Copa de España de 1912 y el mensaje "Outras tempadas históricas".

Parte delantera de la sudadera, con los títulos del Dépor
Parte delantera de la sudadera, con los títulos del Dépor
@oth.wear.studio

Mientras, en la parte trasera de la misma incluye los nombres de diferentes estrellas que marcaron la historia blanquiazul como Bebeto, Fran, Mauro Silva, Rivaldo, Makaay, Djalminha, Valerón o Tristán. Para acompañar el lanzamiento de la misma, la marca acompañó las fotos de un vídeo que colgó en su cuenta de Instagram. En la publicación varias personas se interesaron por hacerse con una de esas prendas, indicando incluso la talla que querían. La propia marca indica que los pedidos pueden realizarse a través de su cuenta de Instagram, contactando por mensaje directo. 

A pocas horas de que lleguen los Reyes Magos los más rezagados aún están a tiempo de escribir la carta y poner entre su lista de deseos esta prenda. El Dépor también hizo recientemente un guiño al pasado, con la creación de una cápsula de prendas vintage. Porque lo retro está de moda y el equipo blanquiazul, a pesar de competir en Segunda, cuenta con una gran masa social, que no duda en adquirir prendas para lucir con orgullo los colores blanquiazules. 

