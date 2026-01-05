ASÍ LO VIVIÓ RIAZOR | Magia helada para la afición de Deportivo

Varios aficionados combatiendo el frío en las gradas de Riazor durante el Deportivo-Cádiz QUINTANA

A pesar de las tres derrotas consecutivas para cerrar el 2025, Riazor tenía ganas de fútbol. Y, sobre todo, tenía ganas de Dépor. Se notaba desde horas antes del pitido inicial, con los aledaños del estadio llenos de vida en una fría noche en A Coruña, que no fue excusa para quedarse en casa. A pesar del horario del encuentro, domingo a las 21.00 horas, las vacaciones de Navidad ocasionaron que cientos de niños se dieran cita para recibir a los jugadores del Deportivo, buscando una foto, un autógrafo o simplemente un saludo de sus ídolos. Entre ellos, un pequeño que no alcanzaba los cuatro años, con total naturalidad y elevado por los brazos de su padre para poder sobresalir entre la multitud, le deseó feliz año a Mario Soriano, aunque el madrileño no llegó a escucharlo.

Apenas se veían camisetas blanquiazules por las calles, escondidas entre grandes abrigos para poder sobrevivir a los escasos siete grados que había en la ciudad herculina, pero una marea de bufandas y gorros deportivistas sí estaba presente. Incluso hubo quien se escapó unos minutos a la DéporTienda para hacerse con una de estas prendas y que el frío no le privara de presumir de equipo en este inicio de 2026.

Una vez dentro del estadio, el ambiente fue creciendo poco a poco. Año nuevo, vida nueva. O al menos esa era la intención. Riazor volvió a rugir desde el primer momento, como si todo lo malo se hubiera quedado en el año que terminó hace apenas cuatro días. Pero a pesar del empeño en volver con la cabeza renovada, regresaron los fantasmas del pasado. La magia de la noche la pusieron los Reyes Magos, que recorrieron todo el estadio repartiendo caramelos a los más pequeños y llenando de ilusión las gradas a pocas horas de visitar las casas coruñesas. Preguntada en la previa por su deseo para el Dépor, una niña no dudó: “Ganarle al Cádiz”.

Justo antes de comenzar el duelo, el speaker anunció por megafonía que un reciente campeón de la Copa Libertadores se encontraba en el palco. El exdeportivista Filipe Luis aprovechó las vacaciones para acudir a apoyar al Deportivo, y la que un día fue su afición le recibió con una gran ovación.

El Rey Baltasar, repartiendo caramelos a los seguidores más pequeños en el Deportivo-Cádiz PATRICIA G. FRAGA

También hubo aplausos para los recién llegados Álvaro Ferllo y Altimira. Ambos fichajes, pese a llevar apenas unos días en la ciudad, ya se han ganado un sitio en el once inicial y la Riazor no dudó en mostrarles su apoyo desde el primer instante. En cambio, cuando sonó el nombre de Antonio Hidalgo, un ligero run-run se instaló en las gradas blanquiazules, el cual iba a regresar después del silbido final.

Pero a pesar del buen espíritu navideño y la ilusión de darle la vuelta a la situación con la que llegaban los deportivistas, el equipo tenía la última palabra. En un primer momento, parecía que querían dejar claro pronto que ellos no querían ser los que rompieran la magia que habían generado sobre el verde sus Majestades de Oriente. El gol tempranero de David Mella desató la primera gran explosión de la noche. Pero no todo fue calma. Riazor se pasó gran parte del encuentro protestando decisiones arbitrales y se encendió cuando un rival pisó accidentalmente a Lucas Noubi, descalzándolo, y el portero visitante recogió la bota para tirarla fuera del campo.

Varios aficionados del Dépor antes del encuentro con el Cádiz QUINTANA

El Cádiz todavía tenía mucho que decir y Moreno se encargó de silenciar Riazor al subir el empate al marcador en el 21, pero apenas tres minutos después, Villares probó fortuna desde fuera del área, el balón rebotó en un defensa y volvió a adelantar a los suyos. Los deportivistas celebraron de nuevo. La noche volvía a teñirse de blanquiazul.

Ya en la segunda parte, con solo un gol de ventaja, tocó sufrir. Nervios, cánticos, protestas constantes y el clásico “fuera, fuera” resonando en las gradas. El Dépor resistía, el tiempo corría y Riazor ya saboreaba la primera victoria del año. Pero el fútbol, caprichoso y cruel, tenía reservado otro final. En el minuto 85, cuando los deportivistas ya acariciaban los tres puntos, el Cádiz encontró el empate y heló, todavía más, a Riazor. La magia se rompió de golpe. De la ilusión al silencio, de la sonrisa al enfado. Riazor pasó de celebrar un regalo adelantado de Reyes a marcharse con la sensación de haber dejado escapar una victoria que parecía hecha. Chasco absoluto para las 23.453 personas que acudieron al estadio, que despidieron al equipo con aplausos mezclados con frustración, silbidos, protestas y siendo muy conscientes de que al Dépor todavía le queda mucho camino por recorrer en este 2026 que acababa de empezar.