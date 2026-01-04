Mi cuenta

Sorpresa en el once del Dépor ante el Cádiz: Germán suplente, entra 'Ferllo'

Altimira, el otro fichaje de invierno, también debuta ante los gaditanos 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/01/2026 20:15
Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo
Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo
Patricia G. Fraga
Saltó la noticia en el once del Dépor ante el Cádiz. Antonio Hidalgo optó por una pequeña revolución con la entrada de Alberto Fernández Llorente, 'Ferllo', el portero recién fichado del Sevilla en este mercado de invierno y la primera suplencia de Germán Parreño. 

No fue la única sorpresa en el once, ya que el otro fichaje de invierno, Adri'a Altimira también entró en la alineación, por Dani Barcia. Dos recién llegados que han convencido a Hidalgo, que les da la alternativa en el complicado choque ante el cuadro gaditano. 

Más información

Sorprende aún más la suplencia de Germán, que hasta ahora lo había jugado todo, menos la Copa del Rey, en detrimento de 'Ferllo', que fue presentado esta semana como nuevo jugador blanquiazul. 

Dos jugadores que en apenas un par de entrenamientos han convencido a Hidalgo, que busca un golpe de efecto y acabar con estas tres derrotas consecutivas con las que los coruñeses acabaron 2025. 

