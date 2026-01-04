La previa | Cádiz, la primera rampa del Tourmalet

Mario Soriano, celebrando su gol contra el Cádiz en el último partido en Riazor QUINTANA

Inauguró Antonio Hidalgo el nuevo año ante los micrófonos cayendo en una leve contradicción. Una doble vara de medir dependiendo de si tocaba echar la vista atrás o mirar hacia adelante. La “globalidad” fue el término estrella de la rueda de prensa del técnico blanquiazul en la previa del Deportivo-Cádiz que abre 2026 esta noche en Riazor (21.00h). Tanto para explicar que su equipo no es tan malo como sugiere la racha vigente de tres derrotas consecutivas, como que el grupo que dirige Garitano no es tan temible como reflejan las tras victorias en cuatro partidos con las que se fue al parón. Probablemente no le falte razón al preparador de Granollers, que afronta el encuentro con dos puntos de ventaja sobre su rival, pero que debe volver a la senda de los resultados para que esa globalidad no empiece a salirle a deber.

No le interesa tanto la foto grande en lo que está por venir. Un exigente mes de enero de subida continua en el que Gaizka Garitano y los suyos aparecen como la primera y empinada rampa. Luego vendrán Las Palmas y Almería fuera de casa, con la Copa del Rey haciendo de puente, para coronar a finales de mes el Tourmalet recibiendo al Racing de Santander.

Nada quiere saber de eso Hidalgo, aplicando el tan manido ‘partido a partido’ que por lo visto tampoco dejará de estar de moda en los próximos 365 días. Y es que a pesar de saber que todo lo que no sea ganar esta tarde avivaría el incendio que se controló con las vacaciones de Navidad y la llegada de los primeros fichajes, el técnico blanquiazul reserva todas sus energías para volver a construir los cimientos sólidos que permitieron, primero, estar ocho jornadas sin perder. Y luego ganar cinco partidos consecutivos luego. Entre ambos momentos, la sensación que ha quedado es la de tierra quemada, por lo que toca regresar a la casilla de salida y volver a hacer esas cosas “que hemos dejado de hacer”, según confesó el entrenador en la previa.

Muchas alternativas, pocas incógnitas

Hasta el momento, el catalán no ha sido mucho de grandes revoluciones. El Deportivo ha mantenido un once reconocible más allá de retoques y no parece que las tres derrotas seguidas vayan a dejar un volantazo. No es por alternativas, en todo caso, ya que la enfermería va quedando sin inquilinos y apenas contará con las bajas de Ximo Navarro, al que se le espera la próxima semana, y Escudero, también en la recta final de la recuperación. Las dudas principales están en el centro del campo, donde José Ángel ha perdido impacto tras su gran aparición y le abre la puerta a Gragera, y en ataque, con la siempre interesante batalla entre Mella y Luismi en la banda derecha, además de la incógnita de un ‘9’ que sigue buscando dueño. Mientras, Ferllo y Altimira están inscritos y listos para el estreno, con un escenario en el que especialmente el lateral tiene oportunidad de debutar.

Con bastantes menos prendas en el armario llega el Cádiz, cuyo gran momento de forma contrasta con las numerosas bajas que tiene para presentarse en Riazor. Se cae por sanción el lateral Iza Carcelén, lo que puede obligar a una reconstrucción de la zaga, desplazando a Moreno a la banda y dando entrada a Pelayo. No viajan además por lesión el talentoso Suso y el central Bojan Kovacevic, que se unen a las de Fali y Joaquín. Está por ver si el extécnico del Deportivo puede compensar estas ausencias con los refuerzos en ataque de Dómina y Antoñito, Este último fue inscrito a última hora del sábado, mientras que el primero viajó a A Coruña a la espera de poder ser registrado a lo largo del domingo.