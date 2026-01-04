Mi cuenta

Gaizka Garitano: "Los goles del Dépor vienen de dos rebotes"

El técnico del Cádiz valora la madurez de su equipo, que se repuso a ir dos veces por debajo en el marcador

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/01/2026 23:26
Gaizka Garitano, este domingo en Riazor
Gaizka Garitano, este domingo en Riazor
Patricia G. Fraga
El técnico del Cádiz Gaizka Garitano compareció tras el empate con el Dépor en Riazor (2-2). 

Valoración. El punto lo valoro como algo positivo, el haber ido perdiendo dos veces y remontar en un estadio como este y ante un rival bueno, da mucho mérito. Los goles del Dépor vienen de dos rebotes, pero el equipo no se ha descompuesto en ningún momento. Ha intentado llegar y contener los contraataques y contento con la madurez de un equipo de 23 años de media. Esa madurez me ha gustado en un campo como este.

¿Cómo ve al Dépor? Es un gran rival, uno de los favoritos. De mitad de campo para delante el mejor de la categoría. Pero el balón lo tuvo sobre todo entre los centrales y Altimira. Ellos son los que han tenido mucho la pelota, pero a sus jugadores importantes los hemos frenado bien. Los dos goles han sido de jugadas de rebote, no de jugadas claras. No han tenido ocasiones claras más allá de un tiro de Stoichkov y el punto por lo hecho ha sido merecido.

