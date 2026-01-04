Gaizka Garitano, este domingo en Riazor Patricia G. Fraga

El técnico del Cádiz Gaizka Garitano compareció tras el empate con el Dépor en Riazor (2-2).

Valoración. El punto lo valoro como algo positivo, el haber ido perdiendo dos veces y remontar en un estadio como este y ante un rival bueno, da mucho mérito. Los goles del Dépor vienen de dos rebotes, pero el equipo no se ha descompuesto en ningún momento. Ha intentado llegar y contener los contraataques y contento con la madurez de un equipo de 23 años de media. Esa madurez me ha gustado en un campo como este.

¿Cómo ve al Dépor? Es un gran rival, uno de los favoritos. De mitad de campo para delante el mejor de la categoría. Pero el balón lo tuvo sobre todo entre los centrales y Altimira. Ellos son los que han tenido mucho la pelota, pero a sus jugadores importantes los hemos frenado bien. Los dos goles han sido de jugadas de rebote, no de jugadas claras. No han tenido ocasiones claras más allá de un tiro de Stoichkov y el punto por lo hecho ha sido merecido.