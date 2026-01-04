El Uno x Uno del Dépor-Cádiz: Altimira se estrena con notable

El once del Dépor frente al Cádiz Quintana

Altimira no pudo tener un estreno mejor con el Deportivo. Fue el mejor de la escuadra blanquiazul y demostró lo importante que es contar con un buen lateral derecho, sobre todo, con un lateral ofensivo. Fue el más destacado en un encuentro en el que el conjunto coruñés mereció más, pero dejó escapar dos puntos en una jugada mal defendida en los minutos finales y que evidenció que esta no es la temporada de Barcia.

FERLLO. Dubitativo (5). En los instantes iniciales se le notó que viene de no tener actividad, como en su mala salida a los 18 minutos que salvó Noubi. No pudo hacer nada en los goles del Cádiz.

NOUBI. En su sitio (6). Sube enteros como central. Gran entendimiento con Loureiro. Se manejó muy bien para frenar el ataque directo del Cádiz sobre García Pascual y Dawda, y brilló en la salida de balón.

LOUREIRO. Galones (6). Partido muy serio del cercedense, inconmensurable por alto en defensa. Rozó el tanto, pero una gran parada de Aznar en línea de gol evitó que marcara.

QUAGLIATA. Profundo (6). El italiano da mucha profundidad y verticalidad por el costado izquierdo. Ganó línea de fondo con facilidad y generó peligro en ataque.

VILLARES. Omnipresente (6). Su presencia en el equipo es cada día más imprescindible. Aporta equilibrio, recupera balones y marcó el 2-1 con un remate desde la frontal. Le faltó saber frenar el ataque del Cádiz que finalizó en el 2-2.

MARIO SORIANO. Timonel (6). Dio velocidad y precisión a la circulación, se movió de lujo entre líneas y habilitó a sus compañeros en ataque con pases muy buenos. Se entendió muy bien con Stoichkov.

MELLA. Chispazos (5). Firmó el primer tanto del partido con un gran remate que se envenenó, tras pegar en Moreno. Le faltó mayor regularidad y se precipitó en algunas acciones.

LUISMI CRUZ. Talento (6). Casi todo el fútbol de ataque pasó por sus botas. Alternó momentos en los que partió desde el costado derecho, buscando meterse hacia dentro con otros en los que fue más mediapunta. Conectó con sus compañeros.

YEREMAY. Intermitente (5). De nuevo, estuvo lejos de su mejor nivel. Alternó detalles de calidad con momentos en los que estuvo desconectado y no tomó las mejores decisiones en muchos momentos.

STOICHKOV. Activado (6). Se ha confirmado como la primera opción en ataque, como falso '9'. Dio mucha movilidad y se asoció muy bien. A punto estuvo de marcar un golazo de vaselina en el minuto 58.

CHARLIE PATIÑO. Refresco (4). Entró en el tramo final del encuentro, pero apenas le dio vuelo al equipo.

BIL NSONGO. Aplaudido (-). El delantero fabrilista tampoco tuvo excesivos minutos. Apenas se le vio.

BARCIA. Superado (3). No es la temporada del central coruñés, al que Tabatadze retrató marcando el 2-2.

EDDAHCHOURI. Sin tiempo (-). El pichichi del equipo apenas dispuso de unos pocos minutos y no pudo hacer nada.

EL MEJOR: ALTIMIRA. Debut por la puerta grande (7). Confirmó la importancia de tener un buen lateral ofensivo. Se le vio con chispa y un ritmo alto, aportó calidad en los pases y puso en ventaja a los compañeros. Partidazo, tanto en defensa, donde se le vio muy serio, como, sobre todo, en ataque, dando mucha profundidad por el costado derecho. Ganó línea de fondo con facilidad y estuvo preciso en los centros.