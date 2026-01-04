Más de 25.000 aficionados asistieron a Riazor para ver el Deportivo-Cultural

El Deportivo se adelantará a los Reyes con la celebración de un entrenamiento de puertas abiertas. Este, previsto para a partir de las 10.30 horas del lunes 5 de enero se mantiene, lo que cambia es el emplazamiento: finalmente se mueve del Dépor Training Center a Riazor.

Así lo anunció el club este domingo a mediodía a través de un tuit.

Una decisión que ha sido muy bien recibida por los aficionados, ya que permitirá la afluencia de más seguidores jóvenes, a diferencia del año pasado, cuando la celebración en Abegondo dificultó una mayor entrada de público. Será un baño de masas para el equipo tras el partido contra el Cádiz y de cara a afrontar un mes de enero exigente, con cuatro partidos de Liga y uno de Copa. Precisamente el 7 de enero, tras el sorteo copero, el Dépor conocerá a su rival, en un duelo a partido único en Riazor y con muchas opciones de recibir a uno de los cuatro equipos de la Supercopa.

Pero antes de reunirse con su público, previsiblemente más joven debido a las vacaciones de Navidad, el Dépor tiene por delante el compromiso de esta tarde ante el Cádiz, en su regreso a la competición después del parón liguero.