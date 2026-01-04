Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor en el inicio del Dépor-Cádiz Patricia G. Fraga

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció serio tras el empate ante el Cádiz (2-2), que corta la racha de tres derrotas seguidas, pero que no le llega a los blanquiazules, que se dejaron este domingo dos puntos.

Valoración. Nos vamos con una sensación amarga, aquí solo vale meter goles y cuando metes los mismos de rival te da para un punto para cada uno. Hemos sido un equipo dominador, hemos tenido el control del partido, hemos llegado muchas veces a la portería contraria pero no hemos podido hacer el tercero. Su portero ha tenido actuaciones que les han permitido seguir en el partido y sus dos tiros han sido gol. Mejoramos mucho en el partido de hoy, pero esto va de sumar y tenemos una sensación amarga. Esto es de ir semana a semana, no pensar más allá. Cando entras en esas dinámicas cualquier cosa te va en contra y hay que pensar en el siguiente.

Cambios en el once. Entendía que era el momento de darle una vuelta a la portería, conozco a Álvaro, lo que nos podía dar. Ha sido mi decisión. En el caso de Alti no sabíamos si ponerlo o no de inicio. Hizo un gran partido hasta donde ha podido y muy contento por los dos. Intento mirar el rivales que tenemos enfrente, quien puede soportar los esfuerzos en la presión y dar más esa continuidad cuando el equipo lo están igualando a última línea. Hemos elegido a los que han llegado en plenitud de forma. El resultado lo emborrona todo.

¿Qué se puede mejorar? Hemos hablado muchas veces de las situaciones de control de partido, hoy lo hemos tenido. Además hemos intentado meter más gente dentro, con esa posición de Luismi que daba superioridad, cambiando la posición de Mario y hemos hundido al rival y lo hemos hundido. Pero al final hay que cerrar la portería porque sino es dificil.

Goles en contra. Cada vez que recibo un gol me enfada, pero el segundo es evitable, en esa decisión de uno contra uno podemos decidir y el segundo gol no lo podemos recibir nunca.

Motivo de que salgan unos jugadores antes que a otros. Intento mirar el rival que tenemos enfrente, los esfuerzos en línea de presión y quién los podía soportar más. Ños que llegaron lo hicieron en plenitud de forma, como así ha sido, pero el resultado lo emborrona un poco.

La situación de Mulattieri. Intento poner a los jugadores que estar en mejor momento y que me puedan hacer lo que yo demando. Mula nos dio mucho al principio y ahora no participa, como le pasa a otros compañeros.

Nueve goles encajados en cuatro partidos, ¿equipo blando? No podemos encajar tanto, eso es así. Éramos muy sólidos al principio y ahora no. Hemos sido superiores y hay que ganar el partido. En otros encuentros fuimos mejores en algunos momentos, en este en los 90 minutos y te llevas solo un punto. Se trabaja mucho, pero hay que estar dentro y entender al futbolista.