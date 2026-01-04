Álvaro Ferllo: "En el segundo gol hay margen de mejora. Es una contra que debemos parar"

Álvaro Ferllo, estirándose en la acción del segundo gol del Cádiz Quintana

Álvaro Ferllo fue una de las grandes sorpresas en el once de Antonio Hidalgo. El técnico catalán apostó por un cambio en la portería y dio entrada al meta, que apenas llevaba una semana entrenando con el equipo. El cancerbero, que acumulaba más de medio año sin jugar un partido oficial, reconoció que en los primeros minutos le "costó" por la inactividad. Además, explicó que en los dos goles encajados hay "margen de mejora".

Sensaciones. “Es una sensación un poco agridulce. Por una parte feliz por mi debut. Llevaba muchos meses sin jugar, mucho tiempo preparándome en la sombra, que es algo que nadie ve, preparándome para una oportunidad como esta. Por esa parte, feliz. Pero sí que es cierto que tal y como ha ido el devenir del partido y mirando el objetivo, que nos exige ganar, hace que la sensación no sea tan buena. Hemos encajado un gol en los últimos minutos y además evitable. Pero lo corregiremos y, de esa manera, si conseguimos ser fiables atrás, vamos a conseguir grandes cosas”.

El ambiente. “Había jugado aquí como rival y como portero ya sabía lo que apretaba el estadio. Como local, hemos sentido cerca a la afición. Han apretado hasta el final del partido, incluso cuando hemos encajado el empate. Es fundamental. Si queremos que cuando vengan aquí los equipos sientan que esto es un infierno… animo a la gente que siga así. Ahora jugamos fuera y luego llega la Copa, que será maravillosa para toda la afición”.

Los goles en contra. “En el primer gol nos despistamos un poco en el balón parado, que es algo que tenemos que mejorar. Ha sido un remate bastante bueno por parte del rival, muy tenso. Y tenía a Loureiro delante y no he visto la trayectoria. No me ha dado tiempo a reaccionar. En el segundo gol hay margen de mejora a nivel colectivo. Es una contra que podemos parar y que se acabe la jugada. Luego hay que darle mérito al rival. Siendo diestro se ha metido hacia dentro y la ha puesto con la zurda al lateral de la red. He intentado estirarme lo máximo pero no he llegado. Dos tiros, dos goles. A veces pasa esto. El día de mi debut no lo quería, pero miraremos para corregir, mejorar y seguir”.

Su titularidad. “En la charla cuando el míster ha dado la alineación me entero que voy a ser titular. Entiendo que un cambio en la portería siempre es más notable que en otro lado. Me he sentido muy bien. Es verdad que en los primeros minutos no conseguía tocar el balón porque hemos sido muy dominadores. Eso para un jugador que lleva tiempo sin jugar es más complicado. Además una de las primeras acciones ha sido un balón profundo que no he medido bien la distancia. Finalmente Lucas (Noubi) ha conseguido taponar ese disparo. Pero luego ya he entrado con el devenir del partido en juego y en la segunda me he notado mucho mejor. Sabía que estos primeros 90 minutos iban a ser más costosos. Me toca mirar, corregir y mejorar. Tengo ganas ya del próximo partido contra Las Palmas. Ojalá volver a jugar”.