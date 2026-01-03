MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Pablo Rodríguez: “El Deportivo es una parte fundamental de mi vida, una pasión”

Pablo, junto a su novia en un desplazamiento reciente del Deportivo CEDIDAS

No puedo decir que soy deportivista desde que nací pero sí que desde muy pequeño. Mi abuelo fue el principal responsable de que ahora mismo sea tan seguidor del equipo, fue el que me compró mi primera equipación del Deportivo y el que me inició en el mundo del fútbol.

Es más, tengo una camiseta suya firmada por Mauro Silva que se la dedicó personalmente para él y he sido yo el que tuve la suerte de heredarla. Era un seguidor acérrimo, iba a todos los partidos y era socio de los de toda la vida. Mi abuelo y mis tíos fueron los que me llevaron al estadio de Riazor cuando era niño, nos viene a todos de tradición familiar.

Para mí el Deportivo es una parte fundamental de mi vida porque es una pasión; la gente de A Coruña compartimos ese amor por el club, sabemos que no estamos en las mejores épocas del club y pese a ello disponemos de una de las mejores masas sociales del fútbol español.

La generación que vieron los títulos y al Deportivo de las grandes noches europeas le están transmitiendo la pasión a sus hijos, nietos, etc...

Aparte del sentimiento que se va heredando existe una identificación plena que sentimos los coruñeses por el Deportivo, es como un orgullo en el que nos vemos representamos y que defendemos como un símbolo de nuestra propia ciudad.

Con independencia de todo lo que me gusta el club coruñés tengo que reconocer que me fascina el fútbol en general, veo Eurocopas, Mundiales, la Champions League... me en canta este deporte. A mis familiares y amigos les explico que la semana previa a un partido del Deportivo en Riazor ya es un incentivo añadido, cuando voy a trabajar pienso que el fin de semana ya tengo una recompensa añadida porque puedo ir a verlo.

Pablo Rodríguez CEDIDAS

Quería tener algo representativo del Deportivo en mi piel y debo admitir que le di muchas vueltas hasta que me hice el tatuaje que tengo. Intenté fusionar nuestra ciudad con el Deportivo. Quise mezclar ambos sentimientos y me animé hace un par de años. La Torre de Hércules y el escudo del Dépor me encantan, ya quedan ahí para siempre representados. La gente cuando me ven en un festival o en la playa con este tattoo se dan cuenta de lo importante que resulta para mí el Deportivo y a la mayoría les gusta mucho este diseño que escogí. En mis 34 años de vida he visto a muchos jugadores en el Deportivo que me han gustado por uno u otro motivo pero sin dudarlo me quedaría siempre con Juan Carlos Valerón.

El Flaco fue uno de los grandes símbolos que tuvo este equipo por su forma de jugar y por la manera de ser, porque se trata de una persona maravillosa, encantadora. Desde joven hice bastantes viajes con el club porque me gusta mucho conocer otros estadios y aficiones.

He estado en Sevilla, en la ciudad deportiva del Real Madrid, en Ponferrada, en León, en Burgos... seguro que hay alguno que me olvido porque ya son unos cuantos. El primero de los ascensos de la temporada 2011-12 fue un momento de felicidad inolvidable porque regresábamos adonde teníamos que estar en solo una temporada, fue para mí un auténtico subidón. Más que otros títulos y victorias importantes que conseguimos si cabe.

Pablo Rodríguez, con la camiseta de Donato en Riazor CEDIDAS

Por contra, uno de los instantes de mayor decepción fue la noche del playoff de ascenso ante el Mallorca en Son Moix cuando todo parecía encaminado al regreso a Primera División en la noche de San Juán, fue un chasco monumental. Esta temporada debemos tener presente que la Segunda División es una de las ligas más competitivas y complicadas del mundo; es cierto que hemos ganado algunos partidos sin jugar excepcionalmente bien y ahora quizás lo estamos pagando.

Creo que tenemos equipo de sobra para entrar en el playoff y, por qué no, en ascenso directo en caso de recuperar nuestra mejor versión. Si subimos, me rapo el pelo.