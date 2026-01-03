Once del Dépor ante el Andorra Fernando Fernández

"Los lunes pienso en cambiar a diez jugadores, los martes a ocho, los jueves a cuatro, el viernes a dos, y el sábado ya pienso que tienen que jugar los mismos cabrones de siempre". El extécnico entre otros del Deportivo, John Benjamin Toshack, dejó esta frase para el recuerdo siendo entonces entrenador del Real Madrid, tras el empate del conjunto merengue en el Helmántico. El partido se disputó el 25 de abril de 1999 y acabó 1-1. Un mal encuentro del equipo madridista y aquella frase, que se hizo tan célebre y que resume la frustración del preparador que va menguando desde la derrota hasta el siguiente partido, en el que vuelve a optar finalmente por el mismo once.

Una confianza en optar por las mismas piezas el fin de semana de la que ha hecho gala, salvo por excepciones (en la mayoría de los casos por lesión) Antonio Hidalgo. La mala racha de tres derrotas seguidas, dos en Riazor (Castellón y Real Sociedad B) y una a domicilio (Andorra) no supuso que el míster agitase el avispero más de lo necesario. Y es buena parte de los pocos cambios que el técnico blanquiazul introdujo en el once obedecieron a cuestiones que tuvieron que ver con las sanciones de varios de sus jugadores. Un patrón de confianza en un mismo bloque que la mala racha de resultados pone a prueba este domingo contra el Cádiz.

Mínimos ajustes para el mismo resultado, derrota, en las tres últimas citas del año. La primera, el 7 de diciembre ante el Castellón (1-3). En ese encuentro ante los de Pablo Hernández, el preparador herculino alineó a Germán bajo palos, línea de cuatro con Noubi y Quagliata en sendas bandas y en el eje de la defensa Loureiro y Barcia. En la medular optó por una pareja muy habitual este curso, la dupla Villares-José Ángel, Mella y Yeremay en las alas derecha e izquierda, respectivamente y arriba Stoichkov. En ese encuentro el internacional belga fue expulsado con roja directa, tras la posterior corrección del VAR en el tiempo añadido y Diego Villares vio la quinta amarilla en el minuto 36.

Dos bajas sensibles para el Dépor, debido al alto número de minutos de ambos y a las ausencias en la retaguardia, con Escudero y Ximo recuperándose de sendas dolencias musculares. A todo eso hubo que sumar la lesión de gravedad de Damián Canedo, el central fabrilista, que podría haber entrado en la lista del siguiente encuentro en el calendario, de nuevo en casa, ante la Real Sociedad B. Solo dos cambios realizó Hidalgo con respecto a los que se habían medido al plantel orellut y ambos fueron por necesidad. Arnau Comas entró por el sancionado Noubi y Loureiro se ubicó en el lateral diestro. En el centro del campo, Charlie Patiño fue el elegido para combinarse en el timón herculino con José Ángel. Nuevo sonrojo de los blanquiazules, 0-3 ante el filial txuri-urdin. Una derrota que ahondaba en una crisis de resultados que contrastaba con la triunfal dinámica firmada entre finales de octubre y el mes de noviembre, con siete victorias seguidas (dos en Copa del Rey).

Llegaba el último partido del año, la visita al Andorra y en esa ocasión Hidalgo optaba, esta vez sí, por cambiar más la cara a su once. Pero estas modificaciones tenían un asterisco y es que dos de los cambios suponían el retorno de dos de los jugadores que se habían ausentado del Sanse por sanción. Noubi y Villares volvían a sus respectivas posiciones para dar forma a la alineación blanquiazul. Sí que había dos variaciones "no obligadas" en el equipo, con la entrada de Luismi Cruz por David Mella (un trueque habitual dentro de los esquemas de Hidalgo) y el regreso de Eddahchouri a la punta de ataque por Stoichkov, otra modificación enclavada en la normalidad blanquiazul. Los cambios no surtían el efecto esperado y el Dépor sucumbía en su primera visita al Estadio de Encamp (0-2). Sí que perdió el Dépor costumbre de alinear a los '4 fantásticos' (Luismi, Mella, Yeremay y Mario Soriano) que tan buenos resultados le habían dado actuando de inicio. Lo hizo en la jornada 5, en el triunfo a domicilio con el Mirandés (1-5) y en la siguiente, en la abultada victoria ante el Huesca (4-0). La última vez que los tres actuaron juntos fue en la ajustada derrota ante el Racing de Santander (2-1). Una coincidencia que, cuestiones de plan de partido aparte, estuvo condicionada también por la baja de Mella (que disputó el Mundial de Chile sub-20 en octubre) o los problemas musculares de Luismi.

Este domingo llega el Cádiz de Gaizka Garitano a Riazor en el primer partido de 2026 y lo hace en buena dinámica, después de dos triunfos consecutivos (ante Zaragoza y Castellón). El primero de muchos rivales de entidad para un equipo blanquiazul cuyo once quizá sufra algún revolcón. Solo Hidalgo sabe qué piezas pondrá sobre el tablero ante los gaditanos, que llegan reforzados tras la llegada de Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina y el regreso de Ontiveros, tras superar una pubalgia.

Al margen de una portería en la que, de momento, sigue siendo dueño Germán Parreño, la defensa continuará en principio con los mismos actores, aunque no se descarta que Adrià Altimira pueda gozar de sus primeros minutos saliendo desde el banquillo. Una de los interrogantes puede estar en quién será el compañero en el medio campo de un incombustible Diego Villares. José Ángel solo jugó 46 minutos en Andorra y su prematura salida puede dar pistas de regresos como el de José Gragera, ahora como titular. El centrocampista asturiano volvió a tener preesencia en el Encamp, después de tres jornadas en blanco.

En el ala derecha la duda puede estar en si dará continuidad a Luismi Cruz, dejando a David Mella como revulsivo, o si el de Espasande volverá a ser de la partida, aprovechando su electrizante velocidad para buscarle las cosquillas al Cádiz. Y la tercera 'x' de esta ecuación a despejar es quién será la referencia en el ataque blanquiazul. Lo más probable, viendo los números es que siga Eddahchouri, que es el que más partidos acumula (16) y más goles (8). En segundo escalón estaría Stoichkov, que ha dado soluciones como nueve no tan puro y sigue con poca presencia es Mulattieri. El atacante italiano, que solo ha marcado una diana, ha ido protagonismo en el Dépor. Disputó su último partido liguero el 23 de noviembre en la victoria blanquiazul ante el Ceuta (2-1). El Dépor necesita ganar y cortar la mala racha y la sangría de puntos que le han escapado en el último mes de diciembre para pintarle una cara diferente a 2026. La cuestión es ¿romperá con su patrón Hidalgo?