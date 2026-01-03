LA LUPA | Así es Adrià Altimira, pura energía para la banda derecha del Deportivo

Adrià Altimira, en su primer entrenamiento con el Deportivo RCD

Un futbolista demasiado ofensivo para ser lateral natural, pero con unas condiciones con balón que no le permiten ser un extremo de élite. Es el caso de Adrià Altimira (Cardedeu, Barcelona, 2001), aunque podría ser el de numerosísimos futbolistas de banda que no cristalizan en la élite como atacantes, pero que acaban teniendo una prolífica carrera como carrileros. Porque ese rol les protege y potencia: no hay que exponerse tanto como un defensor puro y, a la vez, se puede llegar al ataque por sorpresa, aprovechando el potencial con balón que les permite destacar apareciendo más que estando.

El último fichaje del Deportivo es, por lo tanto, un carrilero canónico. Un futbolista que llega a Riazor para ocupar una función clave en la idea de Antonio Hidalgo. Ejerció —y destacó— como tal Gerard Valentín en su Sociedad Deportiva Huesca y el molde lo han tratado de replicar el técnico catalán y su staff en el Dépor. Sin embargo, hasta este mercado de invierno no disponía de un futbolista tan adecuado para desarrollar tal rol.

No terminaba de ser eso un David Mella quizá con un futuro ligado a ese rol pero que, al margen de tener que actuar a pie cambiado, ha desarrollado toda su carrera como extremo puro. Y, por supuesto, ni se parece a un carrilero canónico un Luismi Cruz que podrá actuar como jugador de banda a pie natural, pero es un futbolista con más alma de mediapunta que de defensor y que, por cierto, podría crear un binomio muy complementario con la nueva incorporación.

Así, con Alti, el conjunto deportivista cuenta por fin con un jugador diestro capaz de actuar de manera orgánica en esa función de lateral de largo recorrido. El catalán puede hundirse sin problema para ser el quinto zaguero en esos momentos sin balón en los que este Dépor se protege en torno a su área, pero también es capaz de empujar de atrás hacia delante para acosar a su par por fuera y ayudar a mantener la reactividad colectiva para recuperar la pelota.

Mientras, con balón está preparado para recibir el balón a distintas alturas. Siempre pegado a banda, eso sí. Pero también tiene la capacidad para amenazar al espacio, como ya ha se ha encargado de destacar Hidalgo en sus primeras declaraciones referidas al barcelonés.

Un rol conocido

Con la incorporación de Altimira, el Deportivo no ficha a un jugador solo con potencial para ejercer ese rol a lo largo de los 100 metros de banda, sino que adquiere a un futbolista ya totalmente preparado para ello. A sus 24 años, todavía dispone de margen de crecimiento. Pero, a la vez, capaz en la actualidad, como demostró en su última experiencia, con el Leganés en Primera División.

A las órdenes del exdeportivista Borja Jiménez, Alti vivió su estreno completo en la máxima categoría, más allá de los once partidos en los que participó en la Liga EA Sports como futbolista del filial del Villarreal.

Desde el club groguet se fue cedido al ‘Lega’, donde si bien es cierto que no terminó de consolidarse como el dueño de la banda diestra, sí acumuló más de 1.600 minutos en la máxima élite el pasado curso. Lo hizo actuando casi siempre como carrilero diestro de una zaga de cinco en la que, en ocasiones, tenía por detrás a Valentin Rosier, un lateral encargado de ejercer prácticamente de tercer central. Es decir, como le podría suceder ahora en Riazor con Ximo Navarro o Miguel Loureiro. Todos laterales derechos, todos compatibles.

Al margen de esa función como carrilero diestro en la que más encaja, Alti también tuvo que actuar como lateral en línea de cuatro. En momentos puntuales, ejerció incluso de central en línea de tres, un puesto que podría casi descartarse de cara al futuro a tenor de sus dificultades para imponerse en el juego aéreo a partir de su escasa talla. 170 centímetros de altura y un peso que apenas va más allá de los 60 kilos recomiendan emplearlo en esa posición únicamente en caso de emergencia o para desarrollar algún marcaje específico a algún rival que tienda a caer por la zona.

Así, en su máster en Butarque, Alti fue muy puntualmente central en línea de tres pero también lateral izquierdo. No destaca en ese perfil zurdo, pero el hecho de que sus mejores virtudes procedan de su físico le permite poder cumplir en la banda opuesta si es preciso. Quizá no será ahí donde tendrá que ejercer de parche en el Deportivo, pues el conjunto coruñés ya dispone de un Giacomo Quagliata que, si hay que establecer comparaciones, resulta el futbolista de la plantilla con un perfil más parecido al recién llegado desde tierras valencianas.

Comparativa entre Adrià Altimira y el resto de laterales derechos de Primera con más de 600 minutos

Allí no convenció esta temporada a Marcelino García Toral. El futbolista formado desde prebenjamines hasta juveniles en la cantera del Barça logró obtener la ficha con el primer equipo del Villarreal, tras llegar al club en julio del 2023 para jugar con el filial en Segunda. Sin embargo, su participación ha sido testimonial.

En esa fórmula que ‘Marce’ ha implantado en el conjunto amarillo basada en que en ataque cierran los dos centrales y un tercero que suele ser el lateral derecho no encajaba Altimira, que tiene la necesidad de volar hacia arriba. Por delante del catalán han estado los centrales internacionales Juan Foyth y Santiago Mouriño, no solo de un nivel bastante más superior sino que además con un encaje perfecto en esa función. Pero también le ganó el puesto como alternativa a los dos futbolistas sudamericanos el joven Pau Navarro.

Ataque por insistencia

Quizá Alti no tenía sitio en un Villarreal que le dejó irse gratis. Pero esa realidad no es contradictoria al hecho de afirmar que el Dépor adquiere a un futbolista con unas enormes posibilidades para rendir en su carril derecho en el contexto actual de Hypermotion.

De hecho, Altimira ya ha destacado en Segunda División tanto en el filial del ‘Submarino Amarillo’ como en el Andorra. En ambos equipos se exigía una capacidad combinativa en la que el nuevo lateral del Deportivo no desentonaba.

Porque no, quizá nadie debe esperar con Altimira a un futbolista con tendencia a despegarse de la banda, aparecer en situaciones interiores y jugar de espaldas. Pero el canterano del Barcelona sí dispone de las habilidades técnicas y perceptivas necesarias para no ensuciar las jugadas y ayudar a dar continuidad e incluso agilidad al juego. No es un virtuoso y en Primera se ha quedado algo corto cada vez que ha tenido que ejecutar rápido, pero soluciona la papeleta. Aunque sea casi siempre pegado al carril, su hábitat natural.

Mapa de calor de Adrià Altimira durante la temporada 2024-25

De hecho, esa tendencia a no abandonar la banda no le limita a la hora de recibir, pues es hábil perfilándose, lo que le ayuda a controlar el esférico casi siempre hacia delante. Esa acción técnica es fundamental para él, pues no dispone de grandes recursos técnicos en el regate, por lo que poder encarar sin perder la ventaja del pase y ya cogiendo velocidad le resulta determinante.

Así, la carrera es una de sus grandes virtudes ofensivas desde las que amenaza con el balón en el pie o atacando el espacio libre en profundidad. Es rápido en cuanto al desplazamiento, sobre todo en los primeros metros, y dispone de agilidad tanto para cambiar de dirección como para utilizar su cuerpo y proteger el esférico, aunque luego no resulte resolutivo desde a través del golpeo.

Incómodo

Estas capacidades condicionales le ayudan, además, en defensa. De hecho, en situaciones sin balón suple su falta de físico en la fricción con todas ellas. Alti es un defensor muy incómodo. Pegajoso. Un carrilero que irradia una enorme energía, con facilidad para recorrer metros y gusto por ‘saltar’ de línea. Agresivo.

De hecho, el pasado curso era muy habitual que acudiese muy lejos a acosar a su par por el carril, incluso aunque este partiese relativamente bajo. Altimira interpreta bien el ‘timing’ de ese tipo de acciones y dispone de piernas, pulmones y concentración para resultar fastidioso a su marca.

Sin embargo, en Primera ha sufrido contra extremos hábiles, que le han encarado con el balón controlado. Sabe que su físico en el choque no es dominante e intenta anticipar, lo que en ocasiones se convierte en ejecuciones de entradas algo precipitadas con las que queda eliminado. Por fortuna, no deberá sufrir emparejamientos tan complejos en la categoría de plata, donde además podrá sacar a relucir su capacidad correctora a la carrera.

Esa virtud es la que más le hace encajar dentro de un sistema de Antonio Hidalgo en el que se puede acoplar a la perfección y rellenar con contagiosa energía el perfil derecho del Deportivo.