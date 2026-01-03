Juan Gauto buscará recuperar la sonrisa jugando la Libertadores con 'El Calamar'

Gauto, durante un partido con Argentina sub-20. Foto: @juan_gauto33

El mercado de invierno se mueve para todos. Y mientras el Deportivo ya ha cerrado a sus dos primeras incorporaciones, futbolistas con pasado blanquiazul tratan de cerrar sus nuevos destinos después de una primera parte de temporada que no ha sido demasiado productiva tras salir del club coruñés. Es el caso de Juan Gauto, que está a punto de cerrar el regreso a su país para firmar por el Atlético Platense.

No han sido unos meses fáciles para el argentino, que no entra en los planes del Basilea, equipo desde el que llegó a préstamo a Riazor. Durante la primera mitad de curso no ha tenido minutos con el primer equipo y solo ha podido jugar algo con el filial, pero sin demasiada continuidad.

Gauto no ocultó su frustración en varias publicaciones en redes sociales, por lo que ahora tratará de recuperar la alegría y relanzar su carrera en un escenario inmejorable. El Calamar, como así se conoce al que apunta a ser el nuevo equipo del extremo, disputará la próxima Copa Libertadores después de proclamarse campeón del torneo Apertura 2025 el pasado verano, conquistando su primer título en 120 años de historia. Curiosamente, el encuentro que llevó la gloria al Platense fue ante Huracán, equipo en el que se formó el exdeportivista.

A sus 21 años y después de un fallido primer salto a Europa, Gauto regresa a Argentina para relanzar su carrera, volver a encontrar el nivel que le permitió ser internacional en las categorías inferiores de la albiceleste... y encontrar también de nuevo su sonrisa.