El Penafiel deportivista vuelve a la competición con el objetivo de resetearse en enero

Davo y Jaime en el último partido liguero de 2025 con el Penafiel Facebook FC Penafiel

La casualidad ha querido que tanto Deportivo como Penafiel, club del que es propietario el presidente blanquiazul Juan Carlos Escotet, regresen este domingo día 4 a la competición. Los dos militan en la segunda categoría de sus respectivas ligas, aunque su situación clasificatoria es muy diferente. Los herculinos son terceros, con 32 puntos, a cinco del Racing de Santander, que es líder con 37. Por su parte, el Penafiel es actualmente undécimo, con 19 y está a tres del descenso, que marca el Paços de Ferreira, con 16, precisamente su rival mañana. El equipo cerró 2025 con una derrota contra el Oporto y una victoria ante el Torreense. Un final de año irregular para un equipo en el que hay varios ex del Dépor (Iano Simao, Raúl, Alcaina, Davo y Jaime Sánchez y que ha ido desinflándose después de la reacción con la llegada de José Manuel Aira al banquillo.

El FC Penafiel confirma la compra del 90% de sus acciones por parte de Escotet Más información

El club portugués, del que el pasado verano Escotet se convirtió en propietario, ha entrado en una montaña rusa de resultados, donde la estabilidad no acaba de lograrse. La revolución en el plantel no funcionó de primeras y el equipo no consiguió ninguna victoria en las primeras cinco jornadas de liga, lo que derivó en el despido de Pedro Russiano y a la llegada del que fuera jugador de Fabril y Dépor en los años 90. Su impacto fue inmediato. El Penafiel anunció la incorporación de Aira el 25 de septiembre y el primer triunfo del curso llegó dos días después, sin que el técnico berciano pudiera siquiera sentarse en el banquillo. En cinco encuentros bajó su mando, el conjunto firmó dos victorias, un empate y solo una derrota. Unos números que le hicieron despegarse de la zona baja de la tabla, aunque aún lejos de las posiciones de privilegio para buscar la promoción. Pero el 'efecto Aira' parece que ha ido a menos con el devenir de las jornadas. En los últimos cinco compromisos solo ha ganado dos encuentros y ha perdido tres.

Iano y Alcaina, en una imagen reciente con el Penafiel Facebook FC Penafiel

También la aportación de los exblanquiazules ha sido diferente. En el último partido liguero fueron titulares Iano, Jaime Sánchez y Davo y salió desde el banquillo Raúl Alcaina. Teddy Alloh, que estuvo a prueba en el Dépor, fue suplente. El que más está sacando partido de esta aventura lusa es Davo, que incluso fue reconocido como MVP en un encuentro. De todos los ex del Dépor es el más habitual en las alineaciones y el que mayor número de minutos acumula. Los dos últimos choques de 2025 los completó. En el caso de Iano Simao ha ido ganando protagonismo con el paso de las jornadas, con especial incidencia en la recta final.

Iano y Davo durante un entrenamiento con el penafiel Facebook FC Penafiel

Mucho más intermitente es la presencia de un compañero suyo en la zaga, Jaime Sánchez, que aunque fue titular contra el Torreense, tuvo en esta recta final de año varios partidos en los que no fue convocado (hasta en diez de las últimas cinco citas). Mientras, el delantero Raúl Alcaina ha tenido una importancia irregular en la escuadra lusa. De momento solo ha marcado al Portimoense, pero como contrapunto ha tenido minutos en los últimos cinco compromisos, después de tres jornadas seguidas sin ser convocado. Por último, el lateral Teddy Alloh, al que el Dépor probó en verano y al que posteriormente descartó, solo disputó 45 minutos en las últimas cinco jornadas.