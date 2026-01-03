Mi cuenta

Dépor

Deportivo-Cádiz: Cómo y dónde ver en TV y online la jornada 20 de LaLiga Hypermotion

El cuadro herculino tiene la oportunidad de hacer añicos su racha de tres derrotas seguidas en Liga

Esther Durán
03/01/2026 20:24
Pablo Vázquez y Helton, en el Deportivo-Cádiz de Riazor del pasado curso (1-0) | 
QUINTANA
El Deportivo-Cádiz le da al equipo blanquiazul una nueva oportunidad para sumar tres puntos ante su afición  y poder romper una racha negativa de tres encuentros seguidos sin puntuar en Liga. 

Antonio Hidalgo y los suyos buscan levantarse para no perder más distancia con el liderato. 

Cuándo se juega el Deportivo-Cádiz

El Deportivo-Cádiz de la jornada 20 de Segunda División se disputa en el estadio de Riazor este domingo 4 de enero desde las 21.00 horas. 

Dónde puedo ver el Deportivo-Cádiz

El Deportivo-Cádiz podrá verse en el canal LaLiga TV Hypermotion y en DAZN.

Dónde seguir el Deportivo-Cádiz

Si quieres seguir el partido minuto a minuto, puedes conectar con el directo de DXT Campeón, en el que contaremos el partido al detalle. Además, al finalizar tendrás a tu disposición la crónica y la mejor cobertura con las reacciones de los protagonistas.

