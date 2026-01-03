Antonio Hidalgo busca la fórmula: pegar mejor… y sobre todo, pegar más

Zakaria Eddahchouri, rematando en el Deportivo-Real B Quintana

En plena búsqueda por restaurar el “equilibrio” que le devuelva los resultados, el Deportivo estrena el año 2026 con la primera etapa de su particular Tourmalet de enero ante el Cádiz. Al calor de Riazor, donde ha caído en sus últimos dos compromisos ligueros, Antonio Hidalgo y los suyos tratarán de recuperar el juego como paso previo y único método válido para alcanzar un marcador a favor.

Para llegar hasta ese punto, el Deportivo ha tenido las Navidades un tiempo de reflexión en el que poder limpiar la cabeza y analizar con la perspectiva que ofrece el tiempo la mala dinámica de resultados. “Intentas darle vueltas, ver cosas que han funcionado hasta ahora y otras que han funcionado menos. Estas son semanas que dan más calma, más tiempo y (permiten) ver al detalle los últimos encuentros”, explicaba el técnico deportivista en su primera comparecencia pública del año, celebrada el pasado viernes en Abegondo.

Destacó el catalán en esa intervención que la mejora de su equipo debe venir a través de una estabilidad que solo se consigue desarrollándose de mejor manera sin balón, pero también con él.

“Debemos mejorar en las dos facetas. En la defensiva por supuesto. La portería a cero da siempre muchas opciones. Pero tenemos que producir más. En las últimas partidos hemos producido ocasiones muy claras, pero el volumen debe aumentar. Estamos hablando que atacar a bloques bajos no es fácil, pero las situaciones deben aumentar”, reconocía el titular del banquillo del Deportivo.

El conjunto coruñés quiere pegar mejor. Pero para ello, debe hacerlo con más asiduidad. Porque cuando el acierto no llega en forma de precisión ante la portería, solo cabe insistir. Y en cuestión de cantidad, que no de calidad de las ocasiones, el Deportivo se ha venido quedando corto últimamente.

Acierto nulo

En los tres partidos de Liga Hypermotion celebrados el pasado mes de diciembre, la escuadra coruñesa fabricó 33 remates totales, a los que Opta les otorgó un valor de 3,36 goles esperados (xG), una métrica que responde a la probabilidad porcentual de que esas situaciones de disparo acabasen en gol. Es decir, el Deportivo promedió 11 remates por encuentro y ‘debió’ haber marcado al menos un gol en cada uno de esos partidos. Sin embargo, solo materializó una diana entre las recepciones al Castellón y a la Real Sociedad B y la visita a Andorra.

La escuadra blanquiazul acertó en su segundo remate del partido ante el Castellón, una transición desarrollada a través de un robo alto en la que Yeremay Hernández controló dentro del área y batió al meta belga Romain Matthys.

Desde entonces, el Dépor no ha encontrado el acierto de cara a portería. Y el balance es claro: 31 remates consecutivos que no han acabado en gol, con varias situaciones claras perdonadas por el propio Yeremay, Zakaria Eddahchouri, Diego Villares o Miguel Loureiro.

“Cierto es que esas situaciones que nos hubiesen dado ponerse por delante…”, dejó caer Antonio Hidalgo refiriéndose a las oportunidades erradas tanto contra el filial donostiarra como en el Estadio Encamp del Principado. Esos goles claros enviados al limbo podrían haber cambiado los resultados de ambos encuentros, en los que el Deportivo acabó cayendo. Pero esta realidad no invalida otra certeza: al conjunto herculino le faltó producir más.

Esa ausencia de capacidad para amenazar no llegó solo por dificultades para atacar a bloques bajos, pues únicamente la Real B le planteó como tal ese tipo de escenario. El conjunto de Ansotegi partía de un posicionamiento medio-alto desde el que condicionaba la salida de balón deportivista. Pero cuando el Dépor lograba progresar, se plegaba y la escuadra coruñesa sí debía invertir en paciencia para fabricar grietas. A pesar del 0-3 en contra, sí lo logró, como demuestran los 17 remates registrados, la cifra más alta del equipo esta temporada como local.

No sucedió lo mismo contra el Andorra y, sobre todo, frente al Castellón. Frente al combinado de La Plana, el Deportivo se quedó únicamente en 6 disparos, traducidos en apenas 0,78 goles esperados. Desde el 1-0, fueron solo cuatro, a pesar de que el rival tuvo que dar un paso adelante primero y el propio Deportivo debió asumir tal necesidad de mirar sí o sí a la portería contraria después, tras el empate y posterior remontada del cuadro dirigido por Pablo Hernández. De hecho, es que el equipo apenas concretó 16 toques en el área.

Mientras, contra el Andorra el volumen de disparos se fue hasta los 10. Y eso que enfrente estaba un equipo que iba a presionar arriba, concediendo espacios y que arriesgaba con balón. Precisamente esos errores no forzados en el circuito combinativo de los locales fue el origen de varias de las oportunidades del Dépor, que únicamente disparó en 2 ocasiones tras el 1-0 de Lauti y acabó el partido de nuevo con un pobre registro de acciones en área rival: 18.

Contra el cemento

Si al Deportivo le ha costado encontrar las vías para golpear a rivales de diferente pelaje, no parece el enemigo de este domingo el más propicio a priori para reencontrar la fórmula ganadora.

Y es que el Cádiz llega a Riazor como el equipo que más porterías a cero colecciona durante este curso. De los 19 partidos jugados, el cuadro gaditano ha mantenido su puerta virgen en 9.

Sin embargo, el dato es tramposo. Por un lado, porque el equipo entrenado por Gaizka Garitano llevaba hasta el 2-0 contra el Castellón, con el que cerró el año 2025, encajando gol en 5 encuentros consecutivos. Por otro lado, porque el Cádiz es el sexto equipo que más remates recibe, con 11,38 de media por encuentro, según Wyscout.

El Cádiz es el sexto equipo que más remates recibe, pero el tercer equipo menos goleado

Es decir, el Cádiz permite, como se demuestra también en su volumen de goles esperados en contra. Con 25,4 xG, se sitúa en mitad de la tabla en este apartado. Sin embargo, solo ha recibido 19 dianas, lo que le colocaba al inicio de la vigésima jornada como el tercer mejor equipo en cuanto a goles recibidos. ¿La diferencia entre los tantos encajados y los que se esperaba que encajara? El desacierto de sus rivales y la acumulación de muchas ocasiones de baja probabilidad que no son transformadas.

De este modo, la solidez que el bloque gaditano ha ido encontrando desde su físico no es tal ante rivales capaces de romperle la presión o que se sienten cómodos atacando bloques bajos pasivos. Y para más inri, el Cádiz acude a Riazor sin varios especialistas defensivos determinantes. No está un Kovacevic fundamental para proteger el área pero también para defender a campo abierto. Y no está un Iza Carcelén que aporta soluciones ofensivas y sin balón desde el carril diestro y, sobre todo, obliga a no hacer experimentos en su sector.

De mínimos

Clave para que el Cádiz ronde los puestos de playoff está siendo esta particular solidez defensiva, que ayuda a que el bloque amarillo aproveche los pocos goles que es capaz de transformar. Con 20 dianas, únicamente el Zaragoza (16), el Leganés (18) y el Huesca (18) llegaban al fin de semana con menos tantos materializados.

La baja cifra no responde a una cuestión de precisión de cara a puerta. Más bien al contrario, pues el combinado andaluz es el equipo de la Liga Hypermotion que menos goles esperados ha sido capaz de generar, en virtud de la calidad de sus ocasiones. Según Opta, tan solo acumula 18,4 goles esperados. Es decir, a pesar de su escasez ofensiva, su pegada le mantiene en la zona noble de la clasificación, pues está por encima de esos xG.

De este modo, con 1,5 puntos por gol marcado, nadie maneja un mejor ratio que el equipo de la Tacita de Plata.

Ante el equipo gaditano se presenta un Deportivo que quiere volver a recuperar la solvencia defensiva que le mantenía como uno de los bloques menos goleados de la competición hasta que en los últimos siete encuentros permitió 7 tantos a sus rivales. La fórmula era similar a la del Cádiz: conceder mucho, pero de poco peligro. Está por ver si puede volver a ella.