Noé Carrillo golpea el balón ayer en Abegondo RCD

La ventana invernal siempre es una oportunidad de sondear otros mercados y buscar nuevas oportunidades, con la dificultad que conlleva a estas alturas acertar. Pero por suerte para el Deportivo no ha tenido que irse muy lejos para encontrar a dos de los refuerzos: Bil Nsongo y Noé Carrillo.

El delantero camerunés debutó el pasado 20 de diciembre en la derrota blanquiazul contra el Andorra (1-0), después de haber tenido minutos y dejado un muy buen sabor de boca en su estreno en la ronda copera contra el Mallorca.

No obstante, la mayoría de los focos fueron para su compañero Noé Carillo, que marcó el gol de la victoria contra el conjunto balear y dio el pase, protagonizando el debut soñado por cualquier canterano.

“Está claro es que cada vez que les ponemos en el campo ellos responden. Nosotros tenemos que estar mucho más centrados en esa situación e ir pensando en ellos como posibilidad de tenerlos en las convocatorias, de poder darles situaciones en el campo. Lo he dicho, hay que tener pausa y tranquilidad con ellos. En la parte de arriba tenemos muchísima gente y a partir de ahí somos gente que queremos siempre dar oportunidades a la gente que se lo merece, tengan 18 como 34”, comentó recientemente Antonio Hidalgo en sala de prensa.

Toda una declaración de intenciones de un entrenador que ha demostrado que confía en la cantera, con los estrenos antes señalados en Copa o los anteriores de Pablo García o Fabi. Además ha ido sumando piezas a la disciplina de trabajo del primer equipo. Samu Fernández, Damián Canedo, hasta su lesión, incluso el arquero Hugo Ríos. El Dépor abandera este abrazo a su cantera, a los frutos que ha ido dando Abegondo, aunque esto suponga que el Fabril pierda efectivos importantes. Un hecho normal en los filiales y que Manuel Pablo asume con naturalidad.

“Estoy muy contento por ellos porque sé que están animados y esto los alegra. Saben que tienen que volver a estar con la cabeza en el Fabril. El rendimiento que están dando les da esa posibilidad de jugar con el primer equipo”, incidía recientemente en sala de prensa. El técnico del filial asume que el papel del equipo es nutrir al Dépor de los efectivos necesarios cuando los necesite. Y Bil y Noé son de pleno derecho refuerzos de invierno.