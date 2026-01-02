La enésima reválida para Germán Parreño

Álvaro Fernández (i) y Germán Parreño, porteros del Deportivo, en Abegondo Patricia G. Fraga

La incorporación de Álvaro Fernández, guardameta riojano de 27 años que llega libre tras desvincularse del Sevilla, vuelve a colocar a Germán Parreño ante un examen exigente. El ilicitano se había asentado en el primer tramo de la temporada 2025-26 como titular indiscutible, un estatus que había ganado tras la marcha en verano de Helton Leite al Fortaleza brasileño. Esa salida abrió un hueco en la portería que Parreño aprovechó desde el primer día, aunque ahora vuelve a encontrarse en una situación familiar: el Deportivo añade competencia en un momento que él mismo define como el mejor de su carrera.

El propio futbolista lo reconoció públicamente al recibir el premio Estrella Galicia que lo acreditó como mejor jugador del mes de noviembre. En ese acto explicó que atraviesa una etapa especialmente positiva, sostenida en la constancia y en la mejora continua. “¿Mi mejor momento? Yo creo que sí. Me considero un portero muy trabajador, pero había aspectos en los que quizá se me escapaban o que no pensaba que se podían trabajar como lo hago ahora. Me parece que estoy bien. Me siento a gusto, más maduro. Trabajo más que nunca. Que siga así”.

A sus 32 años, Parreño vive un periodo dulce. Ha firmado un notable primer tramo de campeonato como guardameta titular del Deportivo en Segunda División después de haber completado el curso anterior con un papel claramente secundario. Esa firmeza bajo palos ha llevado a la dirección deportiva a valorar su continuidad en un sentido más amplio. Su contrato incluye una cláusula de renovación automática si el equipo juega la próxima temporada en Primera División, pero Fernando Soriano estudia prolongar el acuerdo incluso sin ascenso. El club coruñés valora que este curso lo empezara sin la seguridad de ser titular y que, entre la lesión de Bachmann –que ha pedido salir del club– y su propio rendimiento, haya logrado convertirse en dueño de la portería blanquiazul.

A falta de una comunicación oficial, Parreño sabe que la única manera de reforzar su posición es seguir compitiendo. El portero ha aprendido a convivir con estas situaciones. En la temporada 2024-25, coincidiendo con el regreso del Deportivo al fútbol profesional, el club apostó por Helton Leite para incentivar la competencia en una portería que él había defendido con solvencia durante el ascenso desde Primera Federación. Fue uno de los grandes partícipes de la despedida del barro, pero el éxito no le garantizó nada. El ex del Ibiza perdió la titularidad en la tercera jornada y ya solo tuvo minutos en la Copa —en la derrota ante el Ourense CF (1-0)— y en los últimos tres partidos ligueros, encuentros sin trascendencia deportiva al tener el Dépor asegurada la permanencia y sin opciones de pelear por el playoff.

Ese tramo final fue su única ventana para aparecer en un curso en el que el protagonismo había sido mínimo. Por eso la llegada ahora de Álvaro Fernández vuelve a activar las jerarquías. El nuevo guardameta, además, cuenta con la confianza de Antonio Hidalgo, que lo dirigió en el Huesca en la temporada 2023-24. Ese vínculo convierte la competencia en un reto añadido para Germán, aunque su actitud se mantiene siempre invariable: sobriedad, trabajo y calma.

Ese comportamiento también se refleja en su evolución deportiva. Este curso lo ha jugado todo en Liga y se ha colocado entre los guardametas más destacados de la categoría. Suma seis porterías a cero, es el tercero que más paradas realiza (61), el tercero que más tiros a puerta recibe (82) y aparece como el sexto en porcentaje de intervenciones, con un 73,5% de acierto. La regularidad de estas cifras refuerza la impresión de que atraviesa un momento de crecimiento que él mismo ha reconocido. En una entrevista reciente a DXT Campeón, el arquero explicó que percibe un salto en su propio juego: “Estoy contento porque yo noto una evolución en mi juego. Más allá de estar jugando o no. Siento que he evolucionado, que he crecido como portero. Yo pensaba que era un portero muy trabajador, pensaba que ya no tenía cosas nuevas por trabajar, pero sí las había. Hay muchísimas cosas que se te escapan hasta de las manos. E introduciendo esos aspectos que quizá antes no trabajaba tanto, a los que no le daba tanta importancia, me han hecho mejor y noto que rindo mejor, que mi nivel ha crecido”.

Ese enfoque ya le había servido para enfrentarse a la incertidumbre del verano. Él mismo lo recordó en la entrevista: “Yo me entero (de la salida de Helton) en Londres. Al final, yo sigo trabajando. Desde el principio, estando él o no estando, ya tenía pensado cómo trabajar y cómo seguir trabajando. Cambia porque el escenario también cambia, pero sabiendo que se ha ido el primer espada del año anterior, iban a traer a otro”.

En esa misma entrevista reconoció que percibió las dudas externas sobre si podía asumir el rol de portero titular del Deportivo: “Es algo que se siente. No es que sea un ingenuo. Se va una pieza importante y sé que van a traer otra. Lo que yo sabía es que tenía que seguir currando y si el equipo va funcionando y mi trabajo sale como yo quería, el que tenía que decidir era el míster. En mi cabeza solo estaba eso”.

Sus palabras resumen la filosofía que ha guiado su trayectoria reciente. Germán Parreño se ha ganado la titularidad una vez, y está dispuesto a defenderla otra vez más. Ahora, con Álvaro Fernández como nuevo contendiente y con el rendimiento del primer tramo de temporada como mejor aval, se enfrenta de nuevo a un examen que conoce bien. Su respuesta, como siempre, pasa por el trabajo.