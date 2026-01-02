Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos encuentros"

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

Antonio Hidalgo afronta el Deportivo-Cádiz que inaugura 2026 consciente de la importancia de cambiar el paso tras las tres derrotas con las que cerró el año. El técnico repasó las claves del duelo con el cuadro andaluz, el inicio del mercado de invierno y las primeras impresiones que le han dejado tanto Álvaro Fernández como Altimira:

Vuelta al trabajo. “Después de unos días de vacaciones necesarios tras los primeros meses intensos, era importante parar, resetear cabezas. Semana larga de entrenos, preparando el partido del domingo y con la enfermería vaciándose. Ximo está haciendo casi todo, Escudero le falta muy poco, la semana que viene empezará a hacer cosas con el grupo, tenemos a todos. Ximo no estará disponible todavía”.

Cabeza limpia. “Venimos de un mes malo, una racha muy mala y hay que salir cuanto antes. Parar, ver las cosas con perspectiva, desde la globalidad del primer día y no quedarse con lo último… lo afrontamos con ilusión nueva, ante un rival que nos va a poner las cosas difíciles, y tenemos que volver a dar pasos adelante. Importante cerrar la portería, ser sólidos y encontrar equilibrio. A partir de ahí ir sumando en situaciones que nos permitan sumar puntos”.

Análisis en el parón. “Intentas darle vueltas, ver cosas que han funcionado hasta ahora y otras que han funcionado menos. Semanas que dan más calma, más tiempo y ver al detalle los últimos encuentros. Cierto es que esas situaciones que nos hubiesen dado ponerse por delante… el poder de reacción. Ir hablando y dándole vueltas para volver a lo que nos dio buenos resultados”.

Álvaro Fernández. “Viene provocado por la petición de Bachmann de salir, por un tema personal. Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones de las que te podías arrepentir. Hablamos con Álvaro en su momento y ahora se ha podido dar. Tenemos cuatro porteros, habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar”.

Gestión de la portería. “Es el trabajo más complicado de los entrenadores. Gestionar situaciones que no son fáciles. Cuando Daniel nos comunica que quiere salir, nos ponemos en alerta para firmar. Intentaremos tomar las mejores decisiones para el equipo. Todos somos profesionales, sabemos el mundo en el que estamos y toca afrontarlo de la mejor manera”.

Altimira. “Lo veníamos siguiendo. Con la lesión de Ximo había que recomponer un poco, también específico, de la posición. Talento, con y sin balón, nos dará profundidad que hemos echado de menos en los últimos encuentros”.

Punto de forma. “Están preparados. Tanto Álvaro como Adri han estado entrenando. No han tenido muchos minutos de competición, pero nos han servido para ver en qué punto estaban”.

Tourmalet de enero. “Me gusta ver las cosas de diferente manera. Solo me centro en el Cádiz. Lo siguiente ya vendrá. Y la Copa es ilusionante. El que venga será complicadísimo, eso no nos puede frustrar. Nos hemos ganado el derecho a que cualquier cosa que pase, el equipo habrá hecho un gran papel. Cuando se dan situaciones como la de diciembre todo se empantana, pero lo afrontamos con ilusión”.

Mejorar. “En las dos facetas. En la defensiva por supuesto. La portería a cero da siempre muchas opciones. Tenemos que producir más. En las últimas partidos hemos producido ocasiones muy claras, pero el volumen debe aumentar. Estamos hablando que atacar a bloques bajos no es fácil, pero las situaciones deben aumentar. Hay que darle vueltas para encontrar el punto de equilibrio para sostener el talento que tenemos arriba”.

Overbooking: Tenemos perspectiva de donde estamos y la exigencia que hay. Gestionar tanta gente es lo más complicado. Intentamos ser lo más directo y más honestos con todos los jugadores. Todos más o menos saben el rol. A partir de ahí el jugador quiere jugar siempre es egoísta. Entrenamos con máxima honestidad. todos tienen que dar el cien por cien, luego yo tomo las decisiones. Eso lo aceptan”.

Más entradas. “Decir algo hoy sería, no mentir, pero no saber exactamente lo que va a pasar. Estamos atentos a cualquier tipo de situación. Tenemos una cantidad grande de jugadores y en algunas posiciones dobladas y triplicadas. Veremos acontecimientos. Me han enseñado que hay que estar preparado para mejorar todo. Estoy contento con la plantilla que tenemos. Es una evidencia que tenemos que mejorar de lo que venimos en el último mes. Hemos dejado de hacer algunas cosas que hacíamos antes y tenemos que hacerlas para tener solidez y en esas estamos”.

Salidas. “Estamos en el mundo que estamos, mundo competitivo. Tenemos que estar atentos a todas las situaciones que se puedan dar. Somos muy honestos con la gente. Tenemos gente muy involucrada, si hubiese situación no hay problema en hablarlo”.

Cádiz. “Han tenido un proceso que no se encontraban tan cómodos. Han ido introduciendo piezas para mejorar solidez defensiva y mantener esa proactividad en ataque. Han modificado perfiles sin irse de la idea y viene de una buena racha. Tienen la cantidad de puntos que tiene en la globalidad. Ellos estaban peor y ahora mejor. Nosotros al revés. Pero han encontrado la idea y la solidez que los hace ser un equipo peligroso, porque están bien trabajados y tienen talento”.