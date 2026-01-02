Baja la amenaza por Yeremay desde Portugal, pero el Sporting prepara una gran cifra para el mercado de verano

Yeremay, en el banquillo en el partido de Copa del Rey ante el Mallorca Quintana

El Sporting Clube de Portugal no se rinde en su particular lucha por Yeremay Hernández… pero esperará a verano para volver a atacar. El club lisboeta ya trabaja con la vista puesta en el próximo mercado estival y el nombre del extremo canario está marcado en rojo en su agenda como su gran objetivo para reforzar el ataque. Una operación que, de concretarse, se colocaría como uno de los grandes movimientos del mercado portugués.

Lejos de desistir, han decidido trazar una estrategia a medio plazo, con la idea de que Yeremay sea el fichaje estrella de la temporada 2026-27 en Portugal. Según el diario Record, han reservado 40 millones para tratar de lograr su incorporación, una cifra que refleja tanto la ambición y el fuerte interés por parte del Sporting, como la dificultad de la negociación. Es por esto último por lo que, aunque en un primer momento la intención era volver a intentarlo en esta ventana de fichajes invernal con una nueva estrategia para tratar de convencer al jugador, han decidido esperar.

Mientras tanto, continúan reforzando su plantilla y ya han cerrado la incorporación del extremo brasileño Luis Guilherme, procedente del West Ham, en una operación cercana a los quince millones de euros más variables. Además, también tiene en el punto de mira a Souleymane Faye, extremo del Granada, con quien, según el diario luso, mantienen negociaciones avanzadas. Aun así, estos movimientos no han desviado el principal foco del Sporting: Yeremay.

Ya el pasado verano intentaron hacerse con los servicios del futbolista, con una oferta que alcanzaba los 30 millones de euros fijos más cinco en variables. Sin embargo, la operación no llegó a buen puerto, ya que desde la entidad coruñesa siempre se manifestó que se remitirían a su cláusula de rescisión. También se encargó el propio jugador de dejar clara su postura. Hace justamente un año, encendía todas las alarmas en la zona mixta de La Rosaleda al abrir la puerta a una posible salida. “No sé, estoy hablando con mi representante, no sé lo que va a pasar”, manifestó el canario, aunque finalmente se quedó en A Coruña.

El verano tampoco fue sencillo para Yeremay. Tuvo que convivir durante meses con rumores constantes y con su nombre ocupando portadas en Portugal, especialmente por el fuerte interés del Sporting. Pese a ello, el extremo optó por continuar en el conjunto coruñés y rechazó otras propuestas, entre ellas, la oferta del Como italiano. Finalmente, amplió su contrato con el Deportivo hasta 2030, reforzando la posición en la que el club coruñés afrontaría desde ese momento en adelante cualquier futura negociación.

A pesar de esto, la continuidad de Yeremay no está garantizada. La renovación refuerza la posición contractual del Deportivo, pero no elimina los posibles intereses futuros que rodean al futbolista. Si el equipo coruñés no consigue el ansiado ascenso a Primera División, el escenario cambiará de forma muy considerable para él. Esto se debe a que sin tener en cuenta este aspecto, el canario ya es uno de los grandes focos del próximo verano, y sin los blanquiazules se quedan una temporada más en Segunda, entrarían en juego su ambición deportiva, su proyección y aumentaría todavía más la atención que despierta en el mercado europeo.

Multitud de clubes volverán a llamar a su puerta, pero esta vez con el aliciente para el jugador de que su progresión podría pedir el salto de nivel que él mismo mencionó en alguna ocasión. De hecho, siempre dejó claro que no abandonaría la que siente como su casa desde los 14 años ante cualquier propuesta, sino únicamente para dar un cambio importante en su carrera profesional. Sea como sea, todo apunta a que le espera otro verano movido al extremo, y que el pulso entre Sporting y Deportivo se reanudará pronto.