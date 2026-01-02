Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Álvaro Fernández y Altimira ya están inscritos y "preparados" para el Deportivo-Cádiz

El conjunto gaditano todavía no ha realizado el trámite de sus dos refuerzos

Lucía Dávila
Lucía Dávila
02/01/2026 13:32
Altimira, durante un entrenamiento
Altimira, durante un entrenamiento
RCD
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Antonio Hidalgo podrá contar con sus dos refuerzos invernales para el primer partido del año. Adrià Altimira y Álvaro Fernández ‘Ferllo’ ya figuran oficialmente inscritos en LaLiga y estarán disponibles para el encuentro de este domingo ante el Cádiz, que se disputará a las 21.00 horas en Riazor y que inaugurará el 2026 para el conjunto blanquiazul.

Ambos futbolistas llegaron libres y fueron anunciados incluso antes de que se abriera el mercado de fichajes. El primero en hacerse oficial fue Álvaro Fernández, el pasado 29 de diciembre. El guardameta riojano, de 27 años, se incorporó al Deportivo tras desvincularse del Sevilla y firmó contrato hasta junio de 2027. Llega para reforzar la portería debido a que Bachmann pidió salir por un problema personal, aunque todavía no se sabe si su marcha se podrá dar. “Viene provocado por la petición de Bachmann, por un tema personal. Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones de las que te podías arrepentir. Hablamos con Álvaro en su momento y ahora se ha podido dar. Tenemos cuatro porteros, habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar”, afirmó esta mañana Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al duelo ante el cuadro gaditano.

Tenemos cuatro porteros, habrá que gestionarlo de la mejor manera"Antonio Hidalgo

Un día después, el 30 de diciembre, el Deportivo anunció el fichaje de Adriá Altimira. El lateral derecho fue la apuesta del club para reforzar una posición que tenían como prioritaria de cara a esta ventana invernal. “Lo veníamos siguiendo. Con la lesión de Ximo había que recomponer un poco, también específico, de la posición. Talento, con y sin balón, nos dará profundidad que hemos echado de menos en los últimos encuentros”, explicó el técnico catalán.

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo

Hidalgo: "Altimira nos dará la profundidad que echamos en falta en los últimos encuentros"

Más información

Desde su llegada a A Coruña, ambos futbolistas se entrenan a las órdenes de Antonio Hidalgo. El técnico blanquiazul confirmó que los dos están en condiciones de entrar en la convocatoria: “Están preparados. Tanto Álvaro como Adri han estado entrenando. No han tenido muchos minutos de competición, pero nos han servido para ver en qué punto estaban”.

Por otro lado, el Cádiz, rival de este domingo en Riazor, todavía no ha inscrito a sus dos refuerzos, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina, aunque el club andaluz aún dispone de margen para completar los trámites y que ambos puedan estar disponibles para el choque ante el Deportivo.

Ferllo y Altimira, inscritos en LaLiga
Ferllo y Altimira, inscritos en LaLiga
LaLiga

Con Altimira y ‘Ferllo’ ya inscritos, el Dépor suma dos alternativas más para dar la vuelta a la racha de tres derrotas consecutivas, con la que cerraron el 2025, en un partido exigente ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

La plantilla del Liceo en la pista de hielo

Vídeo | De la pista al hielo: el entrenamiento más divertido del Liceo
María Varela
Jerónimo Dómina y Antoñito Cordero, durante su presentación con el Cádiz

Antoñito y Jerónimo Dómina, preparados, pero a la espera de poder jugar en Riazor
Israel Zautúa
Las jugadoras de la selección española de hockey sala

La selección española femenina preparará en A Coruña el Europeo
María Varela
Nico Rosas, durante un entrenamiento

Nico Rosas, nuevo fichaje del Silva
Santi Mendoza