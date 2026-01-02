Álvaro Fernández y Altimira ya están inscritos y "preparados" para el Deportivo-Cádiz

Altimira, durante un entrenamiento RCD

Antonio Hidalgo podrá contar con sus dos refuerzos invernales para el primer partido del año. Adrià Altimira y Álvaro Fernández ‘Ferllo’ ya figuran oficialmente inscritos en LaLiga y estarán disponibles para el encuentro de este domingo ante el Cádiz, que se disputará a las 21.00 horas en Riazor y que inaugurará el 2026 para el conjunto blanquiazul.

Ambos futbolistas llegaron libres y fueron anunciados incluso antes de que se abriera el mercado de fichajes. El primero en hacerse oficial fue Álvaro Fernández, el pasado 29 de diciembre. El guardameta riojano, de 27 años, se incorporó al Deportivo tras desvincularse del Sevilla y firmó contrato hasta junio de 2027. Llega para reforzar la portería debido a que Bachmann pidió salir por un problema personal, aunque todavía no se sabe si su marcha se podrá dar. “Viene provocado por la petición de Bachmann, por un tema personal. Con la máxima responsabilidad, no podíamos esperar a situaciones de las que te podías arrepentir. Hablamos con Álvaro en su momento y ahora se ha podido dar. Tenemos cuatro porteros, habrá que gestionarlo de la mejor manera, sabiendo que Álvaro nos va a complementar”, afirmó esta mañana Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al duelo ante el cuadro gaditano.

Un día después, el 30 de diciembre, el Deportivo anunció el fichaje de Adriá Altimira. El lateral derecho fue la apuesta del club para reforzar una posición que tenían como prioritaria de cara a esta ventana invernal. “Lo veníamos siguiendo. Con la lesión de Ximo había que recomponer un poco, también específico, de la posición. Talento, con y sin balón, nos dará profundidad que hemos echado de menos en los últimos encuentros”, explicó el técnico catalán.

Desde su llegada a A Coruña, ambos futbolistas se entrenan a las órdenes de Antonio Hidalgo. El técnico blanquiazul confirmó que los dos están en condiciones de entrar en la convocatoria: “Están preparados. Tanto Álvaro como Adri han estado entrenando. No han tenido muchos minutos de competición, pero nos han servido para ver en qué punto estaban”.

Por otro lado, el Cádiz, rival de este domingo en Riazor, todavía no ha inscrito a sus dos refuerzos, Antoñito Cordero y Jerónimo Dómina, aunque el club andaluz aún dispone de margen para completar los trámites y que ambos puedan estar disponibles para el choque ante el Deportivo.

Con Altimira y ‘Ferllo’ ya inscritos, el Dépor suma dos alternativas más para dar la vuelta a la racha de tres derrotas consecutivas, con la que cerraron el 2025, en un partido exigente ante un rival directo en la lucha por el ascenso a Primera División.