Dépor

Una ficha libre y un mes por delante para poner la guinda al enero del Deportivo

Solventadas las prioridades, Soriano continúa peinando el mercado en busca de refuerzos para la medular y el ataque

Jorge Lema
Jorge Lema
01/01/2026 19:24
Antonio hidalgo4 12511556
Fernando Soriano y Antonio Hidalgo, durante la presentación del técnico catalán  | Carlota Blanco
Sin urgencias y con la posibilidad de explorar las opciones con calma sin que nadie pueda jugar con sus urgencias. Así afronta el Deportivo y Fernando Soriano un mercado de invierno que arranca este viernes, pero al que el club coruñés ya llega con los deberes hechos. Al menos, con los deberes imprescindibles que se había marcado en las últimas semanas.

Altimira, en su primer entrenamiento con el Deportivo

El Deportivo ya no quiere parches en el mercado de invierno

En el momento en el que la Liga permita registrar las nuevas incorporaciones, tanto Ferllo como Altimira pasarán a estar inscritos y disponibles para que Antonio Hidalgo los utilice, si lo considera conveniente, para el primer encuentro del año este domingo ante el Cádiz. Esto es posible por la buena salud económica de la entidad herculina, algo que viene siendo habitual en las últimas temporadas contrastando con muchos de sus contrincantes, pero también porque el director deportivo dejó tres fichas libres cuando el mercado de verano echó el cierre. Con 22 futbolistas de la primera plantilla, más Rubén López con dorsal del filial, ha afrontado el Dépor esta primera parte de temporada. Desde ahora serán 24 más el centrocampista de Silleda.

Sin descanso

Este escenario es propicio para que Soriano pueda trabajar con total tranquilidad durante las próximas semanas buscando lo que sería la guinda al proyecto. La incorporación de Altimira cierra una defensa en la que la recuperación de Ximo empujará definitivamente al eje de la zaga tanto a Loureiro, habitual central desde su llegada, como a un Lucas Noubi que ha tenido que actuar pegado a la cal por exigencias del guion.

Loureiro, asentado como central en el Dépor, en el duelo en Riazor ante el Castellón

La llegada de Altimira reordena la defensa del Dépor

El foco se pone de esta forma en las posibles fórmulas para reforzar el centro del campo y la parcela ofensiva antes de que llegue el 2 de febrero. La búsqueda de un ‘8’ que quedó en suspenso por las altas pretensiones del Albacete con Riki y las buenas sensaciones de Patiño y el propio Rubén López. Es difícil prever cuál será la postura del club manchego a seis meses de que el contrato del asturiano se termine y pueda perderlo sin ingresar ni un solo euro. Pero lo que sí parece bastante evidente es que la confianza de Hidalgo en el canterano y el británico no es excesiva.

Y en ataque hay dos frentes abiertos. Por una parte está la delantera, donde la irrupción de Bil Nsongo contrasta con la caída libre de Mulattieri. Pero no hay que descartar la incorporación de algún jugador de segunda línea que dé alternativas más allá de los Yeremay, Mario Soriano, Luismi Cruz y David Mella.

Una ficha libre tiene Soriano para encajar este puzle, siempre con la posibilidad de buscar salidas a los futbolistas que menos cuentan para ampliar las vacantes.

