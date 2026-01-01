El Deportivo ya no quiere parches en el mercado de invierno

Altimira, en su primer entrenamiento con el Deportivo RCD

El mercado en el fútbol ha cambiado mucho en los últimos años. Con la pandemia probablemente como Rubicón al que señalar, los problemas financieros de muchos equipos, que van en paralelo con unas reglas para el control económico cada vez más estrictas, han cambiado la forma en la que la mayoría de clubs se mueven cada vez que abre una ventana de fichajes. Esta tendencia es cada vez más acusada en España. Tanto en los meses de verano, cuando las operaciones se retrasan hasta el extremo mientras no cae la primera pieza del dominó, como en invierno, donde recientemente están aumentando las apuestas que van más allá de los seis meses. Es el caso del Deportivo, que desde la llegada de Fernando Soriano no da la sensación de buscar parches en enero, sino futbolistas que puedan sumar al proyecto a medio plazo… aunque esto no tenga que significar un acierto automático.

Este viernes se abre la ventana de invierno de 2025, inauguración a la que el club blanquiazul llega ya con dos refuerzos cerrados, anunciados y vestidos de corto en Abegondo. En ambos casos, la dinámica se ha mantenido. El primero fue el portero Álvaro Fernández. “Bachmann ha pedido salir y no podíamos correr riesgos”, apuntó Soriano en la presentación del meta riojano. Pero lejos de optar por una solución de urgencia y dejar para más adelante la reconstrucción de la portería, el director deportivo maño ha optado por hacerse con un jugador que ya había interesado en verano. La apuesta es por un arquero, además, que viene de Primera y que entraría perfectamente en los planes para el próximo curso en caso de conseguir el ansiado ascenso. Tras liberarse del Sevilla firmó hasta 2027. Y aunque desde el club no han confirmado ningún tipo de ampliación como premio por objetivos, no sería de extrañar que el contrato así lo contemplase, como ha sucedido con muchos de los jugadores de la actual plantilla que subieron con el equipo desde Primera RFEF.

La llegada de Altimira reordena la defensa del Dépor Más información

Más ambicioso todavía es el plan con Adrià Altimira. Quizá por la cotización del lateral tras su buena temporada en la máxima categoría con el Leganés el curso pasado, quizá por total convencimiento en la reconfiguración de la línea defensiva, el club herculino cree que el lateral catalán puede ser el dueño de la banda derecha durante los próximos años, con un acuerdo hasta 2028 que refuerza por escrito la confianza que se ha mostrado en el ya exjugador del Villarreal.

Estos dos movimientos no hacen más que confirmar la tendencia de los últimos años, sin ningún tipo de incorporación que se comprometiera únicamente para seis meses a excepción de las cesiones, que en todo caso fueron con opción de compra. En 2025 entraron por la puerta en las semanas posteriores a las campanadas cuatro futbolistas. Eddahchouri firmó por tres temporadas y media, hasta 2028, Denis Genreau por dos años y medio, hasta 2027, Nemanja Tosic a préstamo y Diego Gómez, repescado del Arenteiro. El ourensano, una de las grandes esperanzas de la cantera, extendió su vinculación como blanquiazul hasta 2030 apenas un mes después de regresar a Riazor.

Ocho fichajes en propiedad en las últimas ventanas de invierno, todos con contratos de más de un año

En 2024, todavía en Primera RFEF, la estrategia de ir a por jugadores que puedan acabar convirtiéndose en piezas importantes para el proyecto no se reflejó únicamente en la longitud de los acuerdos, sino también en lo que se retrasó el refuerzo de posiciones que lo pedían a gritos. Salvo el fichaje de Eric Puerto, que llegó a mediados de mes como apuesta de futuro para la portería (2027), el resto de operaciones cristalizaron en los últimos días. Raúl Alcaina firmó dos años y medio (2026), misma caducidad que la renovación de Iano Simao tras consolidarse su ascenso del Fabril. Luis Quintero fue la otra incorporación de esa ventana, cedido con una opción de compra que incluso despertó cierta polémica entre el Deportivo y el Villarreal, club todavía hoy propietario de sus derechos.

Sin garantías

En el fútbol no hay una fórmula que garantice resultados y por supuesto este caso no es una excepción. Porque las buenas intenciones de la parcela blanquiazul, poniendo sobre la mesa confianza en forma de años de contrato, no han tenido de momento los resultados esperados.

Un campeón del mundo con España se une a Genreau en el Melbourne Victory Más información

Ocho fichajes ha cerrado el Dépor en invierno en las últimas dos temporadas (más los de Ferllo y Altimira), y solo dos continúan en el equipo actualmente. Eddahchouri es el único que se ha consolidado y tiene minutos de forma regular, mientras que a la portería ha llegado competencia para un Eric Puerto que apenas ha jugado más allá de la Copa o partidos intrascendentes. Diego Gómez ha salido cedido al Cartagena y el resto se han desvinculado de forma definitiva, con casos como los de Iano y Alcaina recalando en el ‘deportivista’ Penafiel.