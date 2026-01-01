Ximo, primero por la izquierda, ya casi integrado en el trabajo grupal, junto a Cristian Herrera y otros compañeros en el entrenamiento de este 1 de enero de 2026 de los blanquiazules | rc deportivo RCD

“Entramos en un mes exigente, con cuatro partidos de liga y uno de Copa”. Esto expresaba el director deportivo Fernando Soriano recientemente en la Abegondo tras la presentación del portero Álvaro Fernández Llorente y el anuncio, además, del lateral Adrià Altimira.

Y de cara a este enero que empieza con cuesta para el Deportivo Antonio Hidalgo contará prácticamente con todas las piezas del tablero. Una enfermería prácticamente vacía, a la espera de la próxima alta de Ximo Navarro y la recuperación de Sergio Escudero, que ya hace tareas con el grupo. A esto hay que sumar estos dos refuerzos invernales, que han irrumpido en la disciplina de trabajo blanquiazul antes de la apertura del mercado invierno, que comienza este viernes 2 y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero.

Un plantel sano que contrasta con un más de un primer tercio liguero en el que no solo hubo contratiempos, sino que el Dépor llegó a afrontar jornadas ligueras en precario en lo que respecta a líneas como la defensiva, donde se produjo un importante número de bajas, tanto en el primer equipo como a la hora de tirar de fabrilistas como Damián Canedo, recientemente operado de la rodilla o Samu Fernández, al que la llamada de España sub-19 privó al Dépor de sus servicios en un momento de vacas flacas en la zaga herculina.

Un panorama similar al que había tenido el Dépor, ya en pretemporada, con Ximo renqueante de problemas musculares (ya había acabado el curso con una lesión cervical) y José Ángel a medio gas. Precisamente los problemas se volvieron a cebar con el lateral blanquiazul este curso, que hasta ese momento se había mostrado como un cerrojo en la retaguardia y estandarte del buen inicio de los coruñeses.

A principios del mes de octubre sufrió una lesión en tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Solo disputó ocho partidos en lo que llevamos de campaña, con un balance de cuatro victorias y el mismo número de empates. Asimismo, con su presencia en el campo el Dépor registró un +11, es decir, ha marcado once goles más de los que ha recibido. Su retorno puede ser este domingo ante el Cádiz.

“Si fuese por Ximo jugaría mañana. Tenemos que estar frenándolo constantemente. Pero la cicatriz tiene que curar bien y vamos poco a poco. La evolución es buena y va en el camino correcto”, comentaba el técnico blanquiazul antes del partido ante la Real Sociedad B en Riazor. No juega desde el 4 de octubre, cuando el Dépor empató en casa ante el Almería (1-1).

La línea defensiva siguió sumando desdichas, en un mal mes de octubre en el que la enfermería repercutió en los resultados deportivos, con la lesión de Sergio Escudero, aquejado de una dolencia muscular en el bíceps femoral de su muslo derecho. Después de que una nueva operación en su codo izquierdo le mantuviese en el dique seco gran parte del curso anterior, este lo afrontaba con muchas ganas, en una temporada para resarcirse.

Apenas ocho citas ligueras (la última el pasado 19 de octubre en la derrota con el Racing de Santander) antes de que un problema muscular volviera a apartarlo de la zaga. Y aunque no llegó a emitirse parte médico el central Arnau Comas, uno de los nuevos fichajes para la defensa, tuvo un accidentado comienzo liguero, en el que tuvo que pedir el cambio debido a problemas musculares en varios partidos.

Además de en la zaga, el Dépor se encontró con la lesión del arquero Daniel Bachmann, fichado para suplir la baja de Helton Leite. Este sufrió a principios del mes de octubre una rotura parcial del ligamento externo de la rodilla izquierda. Aunque está en la recta final de su recuperación ha pedido salir del club debido a motivos personales.

Una medular mermada

En lo que respecta al eje del equipo José Ángel ya arrastraba una lesión muscular en el muslo derecho desde agosto y tardó hasta la jornada ocho, el 4 de octubre, en debutar, desde el banquillo y entrando en el añadido del empate ante el cuadro indálico en Riazor. Antes de que el andaluz sufriese las incomodidades de una lesión muscular ya se había caído de la medular José Gragera a mediados de septiembre, debido a una lesión muscular en su bíceps femoral izquierdo.

Después de ser titular en los tres primeros partidos ligueros no volvió a competir hasta más de un mes después, en la derrota ante el Málaga (3-0). Desde entonces su protagonismo ha ido a menos, con la dupla Villares-José Ángel erigiéndose como una de las más habituales.

También hubo bajas en la parcela ofensiva. Fue lo que le ocurrió a Luismi Cruz. A finales del mes de noviembre, tras la victoria ante el Ceuta (2-1), duelo en el que fue sustituido, fue sometido a pruebas médicas que desvelaron que padecía una lesión muscular en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha. Reapareció menos de un mes después en el choque que se saldó con derrota ante la Real B (0-3).