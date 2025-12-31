La llegada de Altimira reordena la defensa del Dépor

Loureiro, asentado como central en el Dépor, en el duelo en Riazor ante el Castellón | Quintana

La llegada de Adrià Altimira aclara considerablemente el dibujo de la zaga del Deportivo y deja la sensación de que, salvo giro inesperado, no habrá más llegadas en el mercado de invierno en la línea defensiva. La consolidación de Miguel Loureiro como central explica gran parte de esta recomposición. El de Cerceda aterrizó en verano como lateral derecho capaz de actuar como central ocasional, pero con el paso de los meses se ha asentado como la opción más fiable del equipo en el eje de la zaga. Ese movimiento interno cambia el panorama.

Altimira supone una diferenciación respecto a un perfil repetido en la plantilla. El Dépor cuenta con tres futbolistas que pueden ejercer un rol híbrido similar en el sector derecho de la zaga, aunque cada uno con sus propios matices: Ximo Navarro, el propio Loureiro y Lucas Noubi.

Loureiro ha ido ampliando su radio de acción a lo largo de su carrera en un viaje desde la línea de cal hacia el centro que se ha confirmado en sus primeros meses como blanquiazul. Noubi desembarcó como central que podía caer al costado, aunque casi siempre ha actuado como lateral derecho con Hidalgo. Y Ximo, lateral más reconocible, ha mostrado en muchas ocasiones que puede ser tercer central o carrilero, un recurso útil para distintos sistemas. Con esas piezas polivalentes, la entrada de Altimira adquiere lógica, ya que se trata de un lateral con prestaciones distintas a las que ya tiene el técnico.

Su presencia abre la competencia directa con Ximo Navarro, en la recta final de su recuperación, aunque son perfiles distintos. Ximo ofrece más solidez defensiva y posicionamiento; Altimira, profundidad y asociación. Además, incluso pueden coincidir sobre el campo, ya que Altimira podría actuar como carrilero y Ximo como tercer central.

El eje de la zaga queda ahora poblado por Arnau Comas y Dani Barcia y el mencionado Loureiro. Eso deja a Noubi en un escenario incierto. El joven belga vino para competir dentro, pero a las órdenes de Hidalgo ha tenido contadas apariciones como central. Con Altimira y la recuperación de Ximo, la pelea por el lateral derecho se endurece. Y por dentro, Loureiro, Comas y Barcia parecen estar por delante. Habrá que ver cuál es su papel en las próximas semanas.

En la izquierda no hay cambios. Se mantienen Quagliata y Sergio Escudero, que se encuentra en la fase final de su recuperación, y por lo tanto la llegada de Altimira no afecta a esa zona de la defensa.

Menos espacio para Samu

La última derivada viene desde abajo. Samu fue la apuesta del club en verano para completar una defensa corta de efectivos. Un comodín del Fabril para emergencias en el primer equipo. La situación ahora ya no es la misma. Altimira suma un jugador más para el lateral y desplaza a Loureiro casi definitivamente hacia el centro. Con más competencia arriba y con la lesión grave de Damián Canedo en el filial, el espacio de Samu en los planes del primer equipo podría reducirse. Puede ser más necesario con el Fabril y, al mismo tiempo, tener más obstáculos para asomar con Hidalgo.

Adri Altimira no solo suma, reordena y recompone los roles de la zaga. Y, salvo sorpresa, también enfría la idea de buscar un central en el mercado. El tablero defensivo parece que ya tiene todas sus piezas.