Incertidumbre para Eric Puerto, el portero de la Copa

Eric Puerto despeja un tiro en la eliminatoria de Copa ante el Mallorca Quintana

La incorporación de Álvaro Fernández al Deportivo no solo supone una nueva reválida para Germán Parreño, sino que también altera de forma significativa la situación de Eric Puerto. Con 27 años, Ferllo llega como un portero con proyección y experiencia, con contrato hasta 2027, lo que deja claro que el club busca un portero de presente y futuro. Además, es un guardameta conocido por Antonio Hidalgo, quien lo dirigió en el Huesca.

Por lo tanto, la llegada del riojano condiciona directamente a Eric Puerto, que comenzó la temporada como tercer portero del Deportivo. Sin embargo, la lesión de Daniel Bachmann, que ha solicitado salir del club, provocó que Puerto ascendiera a la segunda plaza de la rotación y se convirtiera en protagonista en los tres partidos de Copa disputados hasta ahora.

En esos encuentros, Eric Puerto solo encajó un gol, precisamente ante el rival de inferior categoría, el Sámano. Además, dejó su portería a cero en el 0-2 contra el Sabadell y fue decisivo en la victoria por 1-0 en Riazor frente al Mallorca, equipo de Primera División. Estos partidos le han permitido reivindicarse como un recurso confiable en la Copa, pero la llegada de Álvaro Fernández complica su situación. De hecho, el próximo encuentro copero, cuya eliminatoria se jugará el 14, 15 o 16 de enero y cuyo rival se conocerá el día 7, abre la posibilidad del debut de Álvaro Fernández, si no lo ha hecho antes en Liga.

La continuidad de Bachmann condiciona la estructura definitiva de la portería del Deportivo. Su salida, que depende además del acuerdo con el Watford, el club que lo tiene cedido, es clave para definir cómo quedará la jerarquía entre los tres porteros: Germán Parreño, Álvaro Fernández y Eric Puerto. Aunque todo parece indicar que el ex de Antequera será el más afectado con este nuevo fichaje.