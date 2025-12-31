En vídeo | Yeremay se cuela en el top 5 de goles de Segunda en 2025

Yeremay, celebrando su gol contra el Ceuta en Riazor Quintana

En estas fechas tan señaladas para hacer repaso del año, tanto de lo bueno como lo malo, no podía faltar la colección de los mejores goles de Segunda División por parte de la propia competición. Como ha venido siendo habitual desde que el Deportivo regresara al fútbol profesional, uno de los fijos en este tipo de clasificaciones es Yeremay, que tampoco ha faltado colándose entre los tantos más bellos de plata en 2025.

La diana que le ha valido un asiento en este selecto grupo es la que le marcó al Almería esta temporada. En la visita del cuadro indálico a Riazor, el canario igualó el marcador en la segunda parte después de recoger el balón pegado a la banda, recortar a Chirino y colocarlo en la escuadra con un potente y colocado lanzamiento desde el pico del área.

🍿 Simplemente, disfruten.



¡Estos han sido los 𝟓 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐒 del 2025 en #LALIGAHYPERMOTION! ✨#LALIGAHighlights pic.twitter.com/vQwv4ZeTPg — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) December 31, 2025

La competencia era dura para Yeremay, sobre todo porque este primer tramo de competición ha estado cargado de grandes goles. Tres de los cinco pertenecen a este curso. Además del 10 deportivista, están presentes otros dos latigazos. Uno a balón parado, el de Duk ante el Andorra con un lanzamiento de falta magistral; y otro en movimiento, el de Embarba precisamente ante el Leganés. El top 5 lo completan dos tantos del Levante que pertenecen a la temporada pasada. El de Andrés García después de recorrerse todo el campo ante el Tenerife, y uno tan espectacular como valioso, el de Carlos Álvarez en El Plantío que selló el ascenso granota.