El 2025 del Dépor (II) | Sentar las bases de una nueva ambición

Arrancaba el año 2025 fuera del descenso, después de que el ‘ascenso’ de Óscar Gilsanz desde el Fabril le ayudase a reaccionar y situarse cuatro puntos por encima de los puestos de peligro. Pero faltaba confirmar esa buena tendencia para, en el primer curso en la categoría tras cuatro temporadas de ausencia, asegurarse la permanencia una campaña más. Y se logró.

10 puntos de 18 posibles en los primeros seis partidos tras las campanadas supusieron el despegue definitivo de un Deportivo al que llegaban nuevas incorporaciones durante el mercado invernal, pero ninguna tan potente como para llenar el hueco futbolístico y, sobre todo, simbólico que dejaba la polémica salida de Lucas Pérez.

El de Monelos abandonaba el barco por problemas más vinculados a lo institucional que a lo deportivo. Y para suplirle, el club cortó el ‘Erasmus’ de Diego Gómez en el Arenteiro. Se quedó con el dorsal ‘7’ el joven ourensano, al que le costó entrar al inicio y que tampoco levantó la mano en un tramo final de curso que sobró para todo el mundo.

No aprovechó su primera oportunidad con el primer equipo el canterano, pero tampoco el resto de un mercado de invierno que ofreció un nivel excelso, quizá con la excepción de Eddahchouri. El punta llegó para sumar más pólvora a un equipo con mucho potencial y fuegos de artificio, pero poca munición real. Y lo cierto es que su primer impacto fue muy positivo. Tanto que, aunque finalmente firmó una media temporada irregular, se ganó el cariño de la afición, más allá de su curiosa caída a las rocas de Os Pelamios, en un incidente que por fortuna se quedó casi en anécdota.

Soñando

Precisamente con el rebautizado como ‘O Percebeiro’ de protagonista, el Deportivo firmó ante el Almería, el 9 de febrero, uno de sus grandes partidos del curso (3-1). Aquel triunfo frente al principal candidato al ascenso no solo distanciaba de manera definitiva el descenso, sino que ponía al Deportivo décimo y lo colocaba más cerca del playoff que de la zona roja.

En el horizonte, el encuentro contra el Eldense para marcar un punto de inflexión definitivo. Pero el cuadro herculino perdió 2-0 y ‘pinchó’ el globo por primera vez. Luego llegó el Huesca de Hidalgo para poner un 0-0 en Riazor que alejaba todavía más el sueño de pelear por colarse sexto. Pero en ese encuentro arrancó la mejor racha del año, con nueve encuentros consecutivos sin perder y la imponente victoria en el Tartiere ante el Oviedo (1-2).

Así, tras vencer al Cádiz en casa, el Deportivo se colocó de nuevo con opciones de playoff. Era undécimo, pero veía al Huesca a tan solo seis puntos con 24 por jugarse. Entonces, el Deportivo ‘solo’ fue capaz de arañar un punto en Miranda (2-2) y desaprovechó la visita del Tenerife (0-0) para volver a posicionarse. Se pinchaba, de manera definitiva, el globo del playoff.

Tras caer en Santander (2-1), la segunda goleada del curso al Albacete (5-1) sirvió para lograr el “primer objetivo” de la temporada: la permanencia. Restaban todavía cuatro partidos. Todos ellos, en realidad, sobraron. Porque con cuatro derrotas consecutivas, el equipo se dejó ir y empañó una buena temporada.

Ayudó esa dinámica final a prescindir de Óscar Gilsanz pese a que el betanceiro no solo logró sacar las castañas del fuego al Dépor, sino que lo hizo con suficiencia. Pero el club no terminó de creer en él y entendió que la nueva mira hacia un objetivo mayor debía ir aparejada con una nueva cara en el banquillo.

Hidalgo para crecer

A Riazor llegó un Antonio Hidalgo que acumulaba en su corto currículum como técnico éxitos en casi todos sus equipos. Los últimos en un Huesca al que convirtió en un equipo capaz de pelear por lo más alto pese a disponer de menos recursos que el resto.

Buscaba el Dépor con Hidalgo un salto de nivel en los resultados y dotar de cierto carácter competitivo a un equipo lleno de futbolistas con más talento en las botas que tablas y que se potenció en verano con importantes fichajes como Luismi Cruzo o José Gragera, además de otros con menos caché como Mulattieri y una amplia renovación en la renovación en la retaguardia con Miguel Loureiro como faro.

En ese proceso de evolución anda el conjunto herculino, que finaliza el 2025 como tercer clasificado de la temporada con 19 partidos disputados.

El dato habla por sí solo, pues es una posición que hubiese firmado prácticamente todo el deportivismo al iniciar el curso. Sin embargo, los constantes vaivenes no han terminado de generar un clima de satisfacción acorde con el nivel de puntuación y el puesto de un equipo que, además, elevó las expectativas gracias a ese sobresaliente inicio de competición regular.

El Dépor arrancó ganando con mucha solvencia a un Granada por hacer, pero candidato a estar arriba (1-3). Luego, no pudo pasar del empate ante el Burgos (0-0) y sudó de lo lindo para igualar el 2-0 con el que el Leganés se le adelantó (2-2). Pero entonces, llegó el triunfo contra el Sporting in extremis (1-0) como paso previo a las extraordinarias victorias frente al Mirandés (1-5) y el Huesca (4-0).

El equipo herculinó alcanzó su pico de fútbol ahí y desde entonces, lucha por recuperarlo. Una semana después y ya sin Mella —en el Mundial sub-20—, perdió el triunfo en Eibar en el añadido (1-1) y arrancó una racha de cinco encuentros sin ganar que cambió con el triunfo en Zaragoza (0-2), donde comenzó a construir una dinámica inversamente proporcional a base de más resultados que juego. La montaña rusa se cerró con tres derrotas seguidas, pues ni el alegrón en Copa del Rey ante el Mallorca, con la cantera como protagonista, sirvió para que el equipo reaccionase en Andorra (1-0). l