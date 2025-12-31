El 2025 del Dépor (I) | De la ruptura con Lucas Pérez al doble sí quiero de Yeremay

Yeremay, posando con la camiseta por sus 100 partidos con el Deportivo RCD

El vértigo del fútbol puede hacer pensar que ha pasado un lustro, pero este miércoles termina un año que para el Deportivo comenzó con varios terremotos que hicieron temblar los cimientos del proyecto que trataba de asentarse en el fútbol profesional después de cuatro campañas el barro. “Lucas Pérez abandona el Deportivo”, comunicó el club blanquiazul el pasado 22 de enero después de varias semanas de incomodidad latente entre la directiva y una de las figuras más importantes de la entidad en la historia reciente.

Porque el 2025 del Dépor arrancó con numerosas preguntas y muy pocas respuestas. El delantero de Monelos no jugó en Málaga por un proceso gripal y fue suplente en Burgos a la semana siguiente. Al mismo tiempo, terminaba por desarrollarse otro virus, bastante más definitivo, entre Lucas y los encargados de tomar las decisiones en el Dépor: el de la desconfianza. “Han pasado muchas situaciones y momentos de desgaste donde no he notado el cariño y el apoyo”. Con ataques a los medios de comunicación, pero sin poner sobre la mesa los nombres de la gente que le había fallado, el coruñés finiquitó su última etapa como jugador del Deportivo después de conseguir el ansiado ascenso, pero con un desenlace que dejó sabor amargo.

Lucas Pérez, el día de su despedida en Riazor QUINTANA

Mejor final tuvo la otra bomba que resonó en el vestuario blanquiazul nada más ponerse de nuevo la ropa de trabajo tras las uvas. “No sé lo que va a pasar”, apuntaba Yeremay en la zona mixta de La Rosaleda, después de una de sus grandes exhibiciones como deportivista, cuando le preguntaron de forma inocente por las posibilidades de que saliera en el mercado de enero. Esperando una respuesta en el que se reafirmara como jugador franquicia, el canario rompió cinturas ante los micros como minutos antes lo había hecho sobre el césped, iniciando un culebrón de varias semanas que mantuvo en jaque al deportivismo y también a un Fernando Soriano que reconoció más tarde que la incertidumbre con el ‘10’ marcó el mercado de invierno.

No hubo que lamentar daños, con un golpe de efecto además de esos que recogen los más prestigiosos manuales de gestión de crisis. Porque si la ruptura con Lucas Pérez se anunció el 22 de enero, el 23 fue el día en el que Yeremay renovó sus votos con el Dépor. “Reafirma su compromiso con el proyecto”, fueron las palabras elegidas para poner negro sobre blanco un acuerdo que permitía garantizar a uno de los mayores activos sobre el césped y al mismo tiempo no echar sal a la herida abierta por la salida del ‘7’.

El nuevo Abegondo

Y es que ni siquiera la estabilidad que Abanca ha traído al Dépor en lo que al aspecto financiero se refiere, evita la montaña rusa emocional en la que el club lleva instalado prácticamente una década. Lo que debería haber sido la celebración de una meritoria permanencia, terminó enrareciéndose con una racha negativa para finalizar la temporada, que terminó con cánticos contra Fernando Soriano e incluso Massimo Benassi.

La primera decisión desde la parcela deportiva fue prescindir de Óscar Gilsanz, acción que se ganó más críticas por las formas que por el fondo. Pero de nuevo, Yeremay salió al rescate. Después de que muchos dieran por hecho que sería imposible retener al talento canario entre los cantos de sirena que llegaban de todos los rincones de Europa, el 18 de junio y después de quedarse fuera de la Eurocopa sub-21 por unos problemas en la rodilla, sorprendió con un vídeo y una frase que alegró el verano de todo el deportivismo. “Claro que me quedo, ¿cómo no me voy a quedar?”.

Juan Carlos Escotet, en la inauguración del Dépor Training Center de Abegondo PATRICIA G. FRAGA

En el club recogieron el guante de Yere y la planificación a lo largo de todo el mercado de fichajes respondió más a la de un club que busca el ascenso ya que al que sigue una hoja de ruta para estabilizarse. Con el ‘10’ ya asentado como mascarón de proa, en el verde y en cualquier acto institucional, el 2025 termina como el año en el que el Dépor ha dado un acelerón y probablemente se haya saltado un escalón en su objetivo de crecimiento. “Es estar entre los seis primeros”, apuntaba Antonio Hidalgo tras la primera jornada.

La guinda como entidad a estos 365 días tuvo lugar a finales de septiembre, con la inauguración de la nueva ciudad deportiva. El Dépor Trainning Center, como se bautizaron, no sin polémica, unas instalaciones a las que todavía les queda una última fase por desarrollar, pero que servirán como punto de partida a un proyecto que siempre tiene la cantera como centro y que es consciente que, en el fútbol de hoy en día, la mejor manera de encontrar talento diferencial es formándolo en casa.

No habrá descanso. Porque es precisamente ese vértigo del fútbol el que pone por delante a partir de este jueves un mes de enero igual de exigente. Sin Lucas, pero con Yeremay de nuevo en muchas quinielas, y un mercado de invierno en el que el club ya ha empezado a sacar músculo como hizo en verano para no perder el paso y que 2026 sea el año del regreso a Primera.