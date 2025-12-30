Mi cuenta

Soriano y la llegada de Álvaro Fernández: "Bachmann ha pedido salir y no podíamos asumir riesgos"

El director deportivo habló también de Altimira y asegura que ambos tendrán el OK administrativo para jugar ante el Cádiz

Zeltia Regueiro
30/12/2025 13:39
Fernando Soriano este martes 30 de diciembre en la presentación de Álvaro Fernández Llorente
Patricia G. Fraga
El director deportivo blanquiazul, Fernando Soriano, tras presentar a Álvaro Fernández como nuevo portero del Deportivo, compareció en sala de prensa para hablar de cómo se había gestado la operación y también para analizar el mercado, tras confirmarse también el alta de Adrià Altimira. 

Fichar otro portero. "Es una decisión que ha podido sorprender por el número de porteros. Pero hace unas emanas Daniel nos comenta que tiene una serie de situaciones personales y nos comunica su deseo de salir del club. Es una situación que no sabemos a ciencia cierta si se podrá dar, porque no solo depende del Dépor, también está el Watford, que tiene también mucho que decir, pero nosotros no podíamos esperar y asumir el riesgo de si en 10 o 15 días salía Daniel. Lo que hicimos fue adelantarnos a la situación. Hemos decidido que lo más sensato era el estar cubiertos en una posición tan específica. Ya en verano lo sondeamos (a Álvaro) y estaba dentro de nuestras opciones y se decidió dar el paso y a partir de ahí estar más cubiertos y más tranquilos".

Álvaro Fernández, en su primer entrenamiento con el Deportivo

Álvaro Fernández ya viste de blanquiazul en el regreso del Deportivo a Abegondo

Más información

Llegada de Altimira. "Desde la lesión de Ximo era la posición que menos cubierta que teníamos. Tanto Loureiro como Lucas lo han hecho muy bien, pero con la lesión de Escudero estábamos más cojos en defensa. Luego la lesión de Damián y la salida de Samu con la selección nos privó de contar  con ellos. Entramos en la recta final de la competición y queremos estar lo más protegidos posible. A 'Alti' lo llevamos siguiendo, sabíamos de su posibilidad de que saliese del Villarreal, veíamos que podía ser una opción muy real, y tratamos de hacerlo cuanto antes y entramos en un mes exigente, con cuatro partidos de liga y uno de Copa. Aunque Ximo entra en la recta final de su recuperación queríamos hacerlo cuanto antes".

Listos para jugar.  "Sí, los dos jugadores están ya con la documentación firmada, no están inscritos, porque el mercado no se abre hasta el 2 de enero y en cuanto se abra el mercado ya estarán inscritos y ambos podrían jugar ya el fin de semana".

